Довірча власність на нерухомість — поняття, особливості та реєстрація

Чоловік з документами на столі. Фото: Freepik

Довірча власність на нерухомість є цікавим та відносно новим інструментом в українському законодавстві, який може використовуватися для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що таке довірча власність та як вона працює.

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Що таке право довірчої власності

Відповідно до Цивільного кодексу України, довірча власність — це різновид права власності, за яким кредитор (довірчий власник) отримує майно у власність, але не має права вільно ним розпоряджатися. Його основна функція — забезпечити виконання зобов'язань боржника. Тобто, якщо боржник не виконає свої зобов'язання, кредитор зможе звернути стягнення на це майно.

Кому потрібна довірча власність

Перш за все, довірча власність цікава для кредиторів, які хочуть мінімізувати свої ризики при кредитуванні. Особливо це актуально для великих кредитів, де забезпечення є критично важливим.

З іншого боку, довірча власність може бути корисною і для боржників. Вона дозволяє їм отримати кредит під заставу свого майна, не втрачаючи при цьому право власності на нього.

Особливості державної реєстрації

Державна реєстрація права довірчої власності є обов'язковою умовою для її виникнення. Цей процес регулюється Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Для реєстрації необхідно подати певний пакет документів, зокрема:

заява про державну реєстрацію;

документ, що посвідчує особу заявника;

договір про встановлення довірчої власності;

акт приймання-передачі нерухомого майна;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Переваги та недоліки довірчої власності

Переваги:

Для кредитора. Зниження ризиків, пов'язаних з невиконанням зобов'язань боржником.

Для боржника. Можливість отримати кредит під заставу майна, не втрачаючи право власності на нього.

Недоліки:

Для боржника. Обмеження у розпорядженні своїм майном.

Складність процедури. Державна реєстрація та укладення договору потребують часу та зусиль.

Таким чином, довірча власність на нерухомість є ефективним інструментом забезпечення виконання зобов'язань. Проте перед її використанням необхідно ретельно зважити всі переваги та недоліки, а також звернутися до фахівців для отримання консультації.

Раніше ми розповідали, як діяти у разі втрати документа, що підтверджує право власності. Адже пошкодження або втрата документа про право власності на нерухоме майно може викликати деякі незручності. Проте власник завжди може відновити свої права, пройшовши процедуру реєстрації в державних органах.

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