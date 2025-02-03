Доверительная собственность на недвижимость — понятие, особенности и регистрация

Мужчина с документами на столе. Фото: Freepik

Доверительная собственность на недвижимость является интересным и относительно новым инструментом в украинском законодательстве, который может использоваться для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, что такое доверительная собственность и как она работает.

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Что такое право доверительной собственности

Согласно Гражданскому кодексу Украины, доверительная собственность — это разновидность права собственности, по которому кредитор (доверительный собственник) получает имущество в собственность, но не имеет права свободно им распоряжаться. Его основная функция — обеспечить выполнение обязательств должника. То есть, если должник не выполнит свои обязательства, кредитор сможет обратить взыскание на это имущество.

Кому нужна доверительная собственность

Прежде всего, доверительная собственность интересна для кредиторов, которые хотят минимизировать свои риски при кредитовании. Особенно это актуально для крупных кредитов, где обеспечение является критически важным.

С другой стороны, доверительная собственность может быть полезной и для должников. Она позволяет им получить кредит под залог своего имущества, не теряя при этом право собственности на него.

Особенности государственной регистрации

Государственная регистрация права доверительной собственности является обязательным условием для ее возникновения. Этот процесс регулируется Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и Порядком государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Для регистрации необходимо подать определенный пакет документов, в частности:

заявление о государственной регистрации;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

договор об установлении доверительной собственности;

акт приема-передачи недвижимого имущества;

документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Преимущества и недостатки доверительной собственности

Преимущества:

Для кредитора. Снижение рисков, связанных с невыполнением обязательств должником.

Для должника. Возможность получить кредит под залог имущества, не теряя право собственности на него.

Недостатки:

Для должника. Ограничения в распоряжении своим имуществом.

Сложность процедуры. Государственная регистрация и заключение договора требуют времени и усилий.

Таким образом, доверительная собственность на недвижимость является эффективным инструментом обеспечения исполнения обязательств. Однако перед ее использованием необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки, а также обратиться к специалистам для получения консультации.

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