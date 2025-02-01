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Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

1 лютого 2025 06:22
Руслан Земляний - Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляний
Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
Штучний інтелект в Україні: майбутнє технологій чи далекі перспективи
Інфографіка Новини.LIVE
Руслан Земляний - Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting
Руслан Земляний
Партнер Сrowe Mikhailenko, керівник практики Investment and Business development consulting

Останнім часом все частіше можна почути розмови про те, що Україна має шанс стати одним зі світових центрів розвитку штучного інтелекту. І аналіз інвестиційних даних за останні роки підтверджує, що у цих розмовах є вагомі підстави. Лише за першу половину 2024 року український технологічний сектор залучив понад 500 мільйонів доларів інвестицій, а загальний обсяг угод M&A сягнув 1,2-1,5 мільярда доларів.

Нещодавно спілкувався з Олексієм Петренком, засновником київського AI-стартапу.

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"Українські розробники — це золотий фонд. Щодня бачу, як наші хлопці створюють рішення, які дивують навіть досвідчених колег із Силіконової долини", — розповідає він.

Статистика підтверджує ці слова: за період 2014-2024 років у IT та технологічний сектор України було інвестовано понад 1,668 мільярда доларів через більш ніж 364 угоди.

І справді, наша країна має унікальну комбінацію переваг. По-перше, це люди. Маємо потужну школу програмування, математики, інженерії. Українські IT-спеціалісти цінуються у всьому світі, і це підтверджується зростанням середнього розміру інвестиційних угод у технологічному секторі з 3,3 мільйона доларів у 2017 році до 5,7 мільйона у 2021 році. Але є й інший бік медалі.

"Головна проблема — відсутність системної підтримки інновацій з боку держави", — зазначає венчурний інвестор Марія Ковальчук.

За її словами, багато перспективних проєктів просто не можуть знайти початкове фінансування в Україні. Проте дані показують позитивні зрушення: у 2023 році іноземні інвестиції склали 62,9% від загального обсягу угод, причому європейські інвестори забезпечили 72,7% від усіх іноземних інвестицій.

Цікаво, що навіть в умовах війни наші технологічні компанії продовжують розвиватися. У 2023 році сектор залучив 265 мільйонів доларів через 10 угод, а вже за першу половину 2024 року — щонайменше 42 мільйони доларів у публічно розкритих угодах.

Окремого обговорення заслуговує тема центрів обробки даних. Це не просто модний тренд, а необхідна інфраструктура для розвитку ШІ.

"Без потужних ЦОД говорити про серйозні AI-проєкти складно", — пояснює технічний директор однієї з провідних українських IT-компаній Віктор Савчук.

А що щодо deeptech-стартапів? Тут ситуація неоднозначна, але обнадійлива. Рекордним став 2021 рік, коли в IT-сектор було інвестовано 827 мільйонів доларів через 24 угоди. Це демонструє зростаючий інтерес інвесторів до українських технологічних компаній.

Що потрібно зробити, щоб ситуація змінилася? На думку експертів, критично важливо створити екосистему підтримки інновацій. Позитивним сигналом є прогнозоване зростання ВВП України на 4,6% у 2024 році, що може створити сприятливі умови для розвитку технологічного сектору.

Чи стане Україна центром deeptech-інновацій? Відповідь залежить від багатьох факторів. Але потенціал, безумовно, є. За останні десять років обсяг венчурних інвестицій у технологічний сектор зріс більш ніж на 700%, не зважаючи на 14-відсоткове падіння під час війни у 2022 році.

До речі, днями спілкувався з представником великої міжнародної технологічної компанії. За його словами, вони серйозно розглядають можливість відкриття R&D-центру в Україні. І такі настрої відображаються у статистиці: ранні інвестиції (Seed та Series A) залишаються значними, а інтерес з боку міжнародних венчурних фондів, особливо американських, продовжує зростати.

Можливо, саме зараз ми стоїмо на порозі важливих змін. І статистика це підтверджує: навіть в умовах війни український технологічний сектор демонструє вражаючу стійкість та здатність залучати значні інвестиції. Від того, як швидко зможемо адаптуватися до нових викликів, залежить, чи зуміємо ми використати свій шанс стати важливим гравцем на світовій AI-арені.

українці Україна технології бізнес штучний інтелект

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