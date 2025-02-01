Искусственный интеллект в Украине: будущее технологий или далекие перспективы

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Руслан Земляный Партнер Сrowe Mikhailenko, руководитель практики Investment and Business development consulting

В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, что Украина имеет шанс стать одним из мировых центров развития искусственного интеллекта. И анализ инвестиционных данных за последние годы подтверждает, что у этих разговоров есть веские основания. Только за первую половину 2024 года украинский технологический сектор привлек более 500 миллионов долларов инвестиций, а общий объем сделок M&A достиг 1,2-1,5 миллиарда долларов.

Недавно общался с Алексеем Петренко, основателем киевского AI-стартапа.

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"Украинские разработчики — это золотой фонд. Ежедневно вижу, как наши ребята создают решения, которые удивляют даже опытных коллег из Силиконовой долины", — рассказывает он.

Статистика подтверждает эти слова: за период 2014-2024 годов в IT и технологический сектор Украины было инвестировано более 1,668 миллиарда долларов через более чем 364 сделки.

И действительно, наша страна имеет уникальную комбинацию преимуществ. Во-первых, это люди. Имеем мощную школу программирования, математики, инженерии. Украинские IT-специалисты ценятся во всем мире, и это подтверждается ростом среднего размера инвестиционных сделок в технологическом секторе с 3,3 миллиона долларов в 2017 году до 5,7 миллиона в 2021 году. Но есть и другая сторона медали.

"Главная проблема — отсутствие системной поддержки инноваций со стороны государства", — отмечает венчурный инвестор Мария Ковальчук.

По ее словам, многие перспективные проекты просто не могут найти начальное финансирование в Украине. Тем не менее данные показывают положительные сдвиги: в 2023 году иностранные инвестиции составили 62,9% от общего объема сделок, причем европейские инвесторы обеспечили 72,7% от всех иностранных инвестиций.

Примечательно, что даже в условиях войны наши технологические компании продолжают развиваться. В 2023 году сектор привлек 265 миллионов долларов через 10 сделок, а уже за первую половину 2024 года — по меньшей мере 42 миллиона долларов в публично раскрытых сделках.

Отдельного обсуждения заслуживает тема центров обработки данных. Это не просто модный тренд, а необходимая инфраструктура для развития ИИ.

"Без мощных ЦОД говорить о серьезных AI-проектах сложно", — объясняет технический директор одной из ведущих украинских IT-компаний Виктор Савчук.

А что насчет deeptech-стартапов? Здесь ситуация неоднозначная, но обнадеживающая. Рекордным стал 2021 год, когда в IT-сектор было инвестировано 827 миллионов долларов через 24 сделки. Это демонстрирует растущий интерес инвесторов к украинским технологическим компаниям.

Что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? По мнению экспертов, критически важно создать экосистему поддержки инноваций. Позитивным сигналом является прогнозируемый рост ВВП Украины на 4,6% в 2024 году, что может создать благоприятные условия для развития технологического сектора.

Станет ли Украина центром deeptech-инноваций? Ответ зависит от многих факторов. Но потенциал, безусловно, есть. За последние десять лет объем венчурных инвестиций в технологический сектор вырос более чем на 700%, несмотря на 14-процентное падение во время войны в 2022 году.

Кстати, на днях общался с представителем крупной международной технологической компании. По его словам, они серьезно рассматривают возможность открытия R&D-центра в Украине. И такие настроения отражаются в статистике: ранние инвестиции (Seed и Series A) остаются значительными, а интерес со стороны международных венчурных фондов, особенно американских, продолжает расти.

Возможно, именно сейчас мы стоим на пороге важных изменений. И статистика это подтверждает: даже в условиях войны украинский технологический сектор демонстрирует впечатляющую устойчивость и способность привлекать значительные инвестиции. От того, как быстро сможем адаптироваться к новым вызовам, зависит, сумеем ли мы использовать свой шанс стать важным игроком на мировой AI-арене.