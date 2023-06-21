ПФУ предупредил об изменении способа обращения за пенсией – что важно знать

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили украинцев об изменениях в оформлении назначения или возобновлении пенсионных выплат. Речь идет о новом порядке подачи документов для граждан, получивших статус беженца или временной защиты за границей.

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

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Как теперь подавать документы

Украинским беженцам нужно подавать заявления на назначение или пересчет пенсии вместе с документами по почте. Среди документов:

заявление установленного образца (заполнить форму по ссылке);

копия документов о временной защите (PESEL, если речь идет о Польше) или статусе беженца, регистрация места жительства за границей (перевод);

документ об удостоверении факта, что физлицо живо (с переводом);

копия документов, определяющих декларацию о назначении пенсионной выплаты.

В то же время, перечень документов для предоставления заявления о возобновлении выплаты пенсий отличается. Среди них:

заявление установленного образца (скачать на персональной странице на сайте ПФУ);

копия документа или документов о временной защите, статус беженца, регистрация места нынешнего проживания или пребывания за пределами страны (вместе с переводом);

документ об удостоверении факта, что гражданин жив (с переводом);

копия паспорта.

Примечательно, что копии документов, которые нужно добавить к заявлению, должны иметь удостоверение дипломатического представительства или консульского учреждения Украины (или нотариально).

Граждане могут посылать заявления на назначение или возобновление пенсии посредством почты в адрес любого органа Пенсионного фонда, а место регистрации человека при этом не важно.

Датой обращения за назначением или восстановлением выплаты пенсии будут считать дату, указанную на почтовом штемпеле точки отправки заявления.

Такой порядок будет действовать во время военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после отмены.

Посчитают ли стаж беженцам

Специалисты Пенсионного фонда объясняют, что работу человека, выехавшего за границу, могут отнести к трудовому стажу для будущей пенсии в Украине. Годы стажа, полученных гражданином на работе в другой стране, примут во внимание в случае, если не хватит лет для назначения пенсионной выплаты.

Так, если гражданин законно работал в Эстонии, то в этой стране будут отдельно определять объем пенсии, учитывая стаж, полученный именно во время трудоустройства.

У Украины и некоторых других стран есть договор в сфере социального обеспечения. При необходимости стаж, который человек получил за время пребывания за границей, может учитывать ПФУ.

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Напомним, в стране для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году — это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.