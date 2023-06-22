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Пенсії в Україні: у деяких громадян заберуть виплати

22 червня 2023 07:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у деяких громадян заберуть виплати
Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у деяких випадках громадян можуть змусити повернути пенсійні виплати. Водночас цього можна уникнути.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як зазначають фахівці, одна з причин — працевлаштування чи зайняття підприємницькою діяльністю громадянина і несвоєчасне повідомлення про це органам Пенсійного фонду.

У ПФУ керуються законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", де вказано, що у разі реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери мусять повідомити про це фонду упродовж 10 днів після цього.

Під такими вимогами чинного законодавства кожен пенсіонер ставить підпис у заяві, коли видають "Пам'ятку пенсіонера" під час звернення за призначенням пенсії.

Якщо в Реєстрі застрахованих осіб не буде інформації про факт працевлаштування, громадянин повинен надати у ПФУ документи, що можуть засвідчити даний факт. Це може бути:

  • копія наказу про прийняття на роботу;
  • копія трудової книжки із записом про працевлаштування;
  • копія цивільно-правового договору.

Якщо пенсіонери не повідомлять про працевлаштування і фахівці фонду згодом виявлять це через інші державні реєстри загальнообов'язкового державного соцстрахування, юридичних та фізичних осіб-підприємців, його попросять повернути переплачені кошти. У разі відмови від добровільного повернення коштів, Пенсійний фонд ухвалить рішення про вирахунок 20% із майбутньої пенсії.

Про факти працевлаштування, звільнення чи припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери мусять повідомляти органи ПФУ, подавши відповідну заяву.

Зокрема, це можна зробити в онлайн-режимі через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Так само з метою запобігання недоплати пенсії громадяни мають своєчасно повідомляти органи фонду про факти звільнення з роботи.

Що треба знати працюючим пенсіонерам

Кожного квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, здійснюють перерахунок виплати. Зокрема, цьогоріч більше отримали близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати.

Однак перерахунок стосується не всіх, а лише тих, хто після призначення пенсії чи попереднього перерахунку відпрацював 24 місяці.

Обрахунок виплат здійснюють заднім числом, оскільки у систему необхідні відомості надходять із запізненням. Так, виплати зростають у квітні, та лише в червні отримують суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Більше про пенсії

Нагадаємо,  в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

 

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