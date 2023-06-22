Пенсии в Украине — у некоторых граждан заберут выплаты

Люди пенсионного возраста. Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в некоторых случаях граждан могут заставить вернуть пенсионные выплаты. В то же время, этого можно избежать.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Как отмечают специалисты, одна из причин – трудоустройство или занятие предпринимательской деятельностью гражданина и несвоевременное уведомление об этом органов Пенсионного фонда. —

В ПФУ руководствуются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", где указано, что в случае регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры должны уведомить об этом фонд в течение 10 дней после этого.

Под такими требованиями действующего законодательства каждый пенсионер ставит подпись в заявлении, когда выдают Памятку пенсионера, во время обращения за назначением пенсии.

Если в Реестре застрахованных лиц нет информации о факте трудоустройства, гражданин должен предоставить в ПФУ документы, которые могут засвидетельствовать данный факт. Это может быть:

копия приказа о приеме на работу;

копия трудовой книжки с записью о трудоустройстве;

копия гражданско-правового контракта.

Если пенсионеры не сообщат о трудоустройстве и специалисты фонда впоследствии обнаружат это через другие государственные реестры общеобязательного государственного соцстрахования, юридические и физические лица-предприниматели, его попросят вернуть переплаченные средства. В случае отказа от добровольного возврата средств, Пенсионный фонд примет решение о вычете 20% от будущей пенсии.

О фактах трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры должны уведомлять органы ПФУ, подав соответствующее заявление.

В частности, это можно сделать в онлайн-режиме через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Так же с целью предотвращения недоплаты пенсии граждане должны своевременно уведомлять органы фонда о фактах и увольнении с работы.

Что нужно знать работающим пенсионерам

Каждый апрель пенсионерам, которые продолжают работать, осуществляют перерасчет выплат. В частности, в этом году больше получили около 600 тысяч пенсионеров, продолжающих работать.

Однако пересчет касается не всех, а только тех, кто после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработал 24 месяца.

Расчет выплат осуществляют задним числом, поскольку в систему необходимые сведения поступают с опозданием. Так, выплаты растут в апреле, но только в июне получают сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.