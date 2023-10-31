Робота в Україні — на яких фахівців попит та кому готові платити багато

На ринку праці не можуть знайти спеціалістів цих трьох професій — готові платити дуже багато
В Україні на ринку праці спостерігається зростання кількості вакансій. При цьому найбільший попит на фахівців робітничих професій та сфери торгівлі.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Ситуація на ринку праці
Як зазначається, на порталі Державної служби зайнятості восени налічується 103 тисячі вакансій, тоді як влітку було 83 тисячі.
Найбільша нестача працівників зареєстрована у службі зайнятості:
- у Києві — 11 тисяч вакансій;
- Львівській — 11 тисяч;
- Дніпропетровській – 5 тисяч;
- Київській — 4 тисячі;
- Одеській — 4 тисячі.
У Держслужбі вважають, що зростання попиту роботодавців на працівників свідчить про поступове відновлення економічної активності України.
Якщо минулого року на одне вільне робоче місце в середньому претендували 9 людей, тоді як зараз на одну вакансію тільки двоє шукачів роботи.
Кому готові платити до 100 тис. грн
Як зазначається, зараз зберігається попит на кваліфікованих фахівців. У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з порівняно дуже високою заробітною платнею.
Найбільшим попитом користуються:
- кваліфіковані робітники із інструментом — 21% (швачки, електромонтери, слюсарі-ремонтник, сантехніки, маляри, пекарі);
- робітники із обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водії, токарі, трактористи-машиністи с/г виробництва, фрезерувальники);
- працівники сфери торгівлі й послуг — 15% (кухарі, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, охоронці, офіціанти, перукарі);
Зокрема, чималі суми готові платити:
- ливарникам металів та сплавів — 70 тис. гривень;
- слюсарям-інструментальникам — 60 тис. гривень;
- агрономам — 52 тис. гривень;
Більше про зарплати
Нагадаємо, уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.
Також ми повідомляли, що в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.
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