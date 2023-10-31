Робота в Україні — на яких фахівців попит та кому готові платити багато

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на ринку праці спостерігається зростання кількості вакансій. При цьому найбільший попит на фахівців робітничих професій та сфери торгівлі.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Ситуація на ринку праці

Як зазначається, на порталі Державної служби зайнятості восени налічується 103 тисячі вакансій, тоді як влітку було 83 тисячі.

Найбільша нестача працівників зареєстрована у службі зайнятості:

у Києві — 11 тисяч вакансій;

Львівській — 11 тисяч;

Дніпропетровській – 5 тисяч;

Київській — 4 тисячі;

Одеській — 4 тисячі.

У Держслужбі вважають, що зростання попиту роботодавців на працівників свідчить про поступове відновлення економічної активності України.

Якщо минулого року на одне вільне робоче місце в середньому претендували 9 людей, тоді як зараз на одну вакансію тільки двоє шукачів роботи.

Кому готові платити до 100 тис. грн

Як зазначається, зараз зберігається попит на кваліфікованих фахівців. У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з порівняно дуже високою заробітною платнею.

Найбільшим попитом користуються:

кваліфіковані робітники із інструментом — 21% (швачки, електромонтери, слюсарі-ремонтник, сантехніки, маляри, пекарі);

робітники із обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водії, токарі, трактористи-машиністи с/г виробництва, фрезерувальники);

працівники сфери торгівлі й послуг — 15% (кухарі, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, охоронці, офіціанти, перукарі);

Зокрема, чималі суми готові платити:

ливарникам металів та сплавів — 70 тис. гривень;

слюсарям-інструментальникам — 60 тис. гривень;

агрономам — 52 тис. гривень;

Більше про зарплати

Нагадаємо, уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

Також ми повідомляли, що в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.