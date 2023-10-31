Работа в Украине — на каких специалистов спрос и кому готовы платить много

На рынке труда не могут найти специалистов этих трех профессий — готовы платить очень много
В Украине на рынке труда наблюдается рост вакансий. При этом самый большой спрос на специалистов рабочих профессий и сферы торговли.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ситуация на рынке труда
Как отмечается, на портале Государственной службы занятости осенью насчитывается 103 тысячи вакансий, тогда как летом было 83 тысяч.
Наибольшая нехватка работников зарегистрирована в службе занятости:
- в Киеве — 11 тысяч вакансий;
- Львовской — 11 тысяч;
- Днепропетровской — 5 тысяч;
- Киевской — 4 тысячи;
- Одесской — 4 тысячи.
В Госслужбе считают, что рост спроса работодателей на работников свидетельствует о постепенном возобновлении экономической активности Украины.
Если в прошлом году на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 9 человек, тогда как сейчас на одну вакансию только двое соискателей работы.
Кому готовы платить до 100 тыс. грн
Как отмечается, сейчас сохраняется спрос на квалифицированных специалистов. В базе данных службы занятости есть предложения работы со сравнительно очень высокой заработной платой.
Наибольшим спросом пользуются:
- квалифицированные рабочие с инструментом — 21% (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, сантехники, маляры, пекари);
- рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водители, токари, трактористы-машинисты с/х производства, фрезеровщики);
- работники сферы торговли и услуг — 15% (повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, официанты, парикмахеры);
В частности, немалые суммы готовы платить:
- литейщикам металлов и сплавов — 70 тыс. гривен;
- слесарям-инструментальщикам — 60 тыс. гривен;
- агрономам — 52 тыс. гривен;
Больше о зарплатах
Напомним, правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.
Также мы сообщали, что в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.
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