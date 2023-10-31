Работа в Украине — на каких специалистов спрос и кому готовы платить много

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на рынке труда наблюдается рост вакансий. При этом самый большой спрос на специалистов рабочих профессий и сферы торговли.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Ситуация на рынке труда

Как отмечается, на портале Государственной службы занятости осенью насчитывается 103 тысячи вакансий, тогда как летом было 83 тысяч.

Наибольшая нехватка работников зарегистрирована в службе занятости:

в Киеве — 11 тысяч вакансий;

Львовской — 11 тысяч;

Днепропетровской — 5 тысяч;

Киевской — 4 тысячи;

Одесской — 4 тысячи.

В Госслужбе считают, что рост спроса работодателей на работников свидетельствует о постепенном возобновлении экономической активности Украины.

Если в прошлом году на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 9 человек, тогда как сейчас на одну вакансию только двое соискателей работы.

Кому готовы платить до 100 тыс. грн

Как отмечается, сейчас сохраняется спрос на квалифицированных специалистов. В базе данных службы занятости есть предложения работы со сравнительно очень высокой заработной платой.

Наибольшим спросом пользуются:

квалифицированные рабочие с инструментом — 21% (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, сантехники, маляры, пекари);

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водители, токари, трактористы-машинисты с/х производства, фрезеровщики);

работники сферы торговли и услуг — 15% (повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, официанты, парикмахеры);

В частности, немалые суммы готовы платить:

литейщикам металлов и сплавов — 70 тыс. гривен;

слесарям-инструментальщикам — 60 тыс. гривен;

агрономам — 52 тыс. гривен;

Больше о зарплатах

Напомним, правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

Также мы сообщали, что в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.