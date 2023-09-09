Зарплати вчителям підвищать — коли чекати змін

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Про такі плани розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров під час телемарафону "Єдині новини".

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Зростання зарплат педагогів

Міністр наголосив, що в уряду немає іншого виходу, як трансформувати освітню систему. Наступного року стартує масштабний пілотний проєкт із новими заробітними платами.

Федоров зауважив, що нині налічується є 50 видів доплати і "досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати", в результаті якого виходить досить маленька зарплата.

"Вчителі повинні стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат", — наголосив він.

При цьому 80% зарплати педагогів буде певний оклад, решта — декілька видів доплат. Проте з самого початку базова ставка буде доволі великою.

"Поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює нова заробітна плата", — додав Іван Федоров.

Зарплати в Україні у 2023 році

За офіційними даними, реальні зарплати громадян влітку зросли вперше з початку війни. У червні цього року зарплата склала 16 тис. гривень. Таким чином, порівняно з червнем минулого року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13,95 тис. гривень.

Проте річна інфляція у червні була на рівні 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

Також ми писали, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.