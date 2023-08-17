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Зарплати у 19 тис. грн: у чотирьох регіонах підвищили оплату праці

17 серпня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — в яких регіонах готові платити 19 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці порталу Work.ua.

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Як змінились зарплати в Україні

Як зазначається, компанії, які шукають персонал, підвищили зарплати у Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Середні суми під кінець літа змінились так:

  • Дніпропетровська область з 16 тис. до 16,5 тис. грн,
  • Київська — з 18,75 тис. до 19 тис. грн,
  • Львівська — з 16,77 тис. до 17 тис. грн,
  • Одеська — з 16,75 тис. до 17,32 тис. грн.

На Харківщині середня зарплатня залишилась без змін — 16 тис. грн.

Кого найбільше шукають роботодавці

На думку аналітиків, український ринок праці упродовж літа в цілому продовжував відновлюватися. Зокрема, знизились темпи зростання і скоротилось кількість шукачів роботи, однак зросли зарплати, що є очікуваною реакцією роботодавців на конкуренцію за потенційних працівників.

За прогнозами експертів, восени на Україну чекає чергове зростання кількості пропозицій роботи, а також новий перегляд зарплат на тлі дефіциту кадрів.

За даними Державної служби зайнятості, зараз найбільша нестача таких фахівців:

  • лікарі загальної практики — 220 пропозицій роботи за 5 безробітних;
  • лікарі-терапевти — 148 пропозицій за 9 безробітних;
  • електромонтери — 650 пропозицій за 237 безробітних.

Спостерігається значний дефіцит фіксують за такими спеціальностями:

  • слюсарі-сантехніки — 373 пропозиції роботи за наявних 134 безробітних;
  • слюсарі-електрики — 212 пропозицій за 39 безробітних;
  • токарі — 376 пропозицій за 139 безробітних.

Як свідчать результати дослідження Active Group, статки громадян загалом збільшились у 17,8% опитаних. 44,6% констатували зменшення прибутків.

За словами фахівців, більшість українців помітили скорочення прибутків, зважаючи на зростання цін в країні. Влітку відбувається сезонне зниження цін на продукти, тому восени очікується різке подорожчання харчів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними опитування, переважна більшість громадян сходиться на думці, що на місяць було б добре жити на 30 тисяч гривень, але це без оплати за оренду житла та комунальні послуги. Українці стверджують, що саме такої суми було б цілком достатньо, щоб закрити свої потреби.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни зростає кількість дефіцитних професій. Зараз критично бракує, зокрема, медиків та електромонтерів.

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