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Зарплаты в 19 тыс. грн: в четырех регионах повысили оплату труда

17 августа 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – в каких регионах готовы платить 19 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, которые работодатели готовых платить украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда портала Work.ua.

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Как изменились зарплаты в Украине

Как отмечается, компании, которые ищут персонал, повысили зарплаты в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Средние суммы к концу лета изменились так:

  • Днепропетровская область с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн,
  • Киевская — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн,
  • Львовская — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн,
  • Одесская — с 16,75 тыс. до 17,32 тыс. грн.

В Харьковской области средняя зарплата осталась без изменений — 16 тыс. грн.

Кого больше всего ищут работодатели

По мнению аналитиков, украинский рынок труда в течение лета в целом продолжал восстанавливаться. В частности, снизились темпы роста и сократилось количество соискателей работы, однако выросли зарплаты, что является ожидаемой реакцией работодателей на конкуренцию за потенциальных работников.

По прогнозам экспертов, осенью Украину ждет очередной рост количества предложений работы, а также новый пересмотр зарплат на фоне дефицита кадров.

По данным Государственной службы занятости, сейчас самая большая нехватка таких специалистов:

  • врачи общей практики — 220 предложений работы при 5 безработных;
  • врачи-терапевты — 148 предложений при 9 безработных;
  • электромонтеры — 650 предложений при 237 безработных.

Наблюдается значительный дефицит фиксируют по следующим специальностям:

  • слесари-сантехники — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;
  • слесари-электрики — 212 предложений при 39 безработных;
  • токари — 376 предложений при 139 безработных.

Как свидетельствуют результаты исследования Active Group, состояние граждан в целом увеличилось у 17,8% опрошенных. 44,6% констатировали уменьшение доходов.

По словам специалистов, большинство украинцев заметили сокращение прибыли, учитывая рост цен в стране. Летом происходит сезонное снижение цен на продукты, а осенью ожидается резкое удорожание еды.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным опроса, большинство граждан сходится во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но это без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны увеличивается количество дефицитных профессий. Сейчас критически не хватает медиков и электромонтеров.

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