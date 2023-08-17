Зарплаты в Украине – в каких регионах готовы платить 19 тыс. грн

Зарплаты в 19 тыс. грн: в четырех регионах повысили оплату труда
В Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, которые работодатели готовых платить украинцам, составляет около 19 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда портала Work.ua.
Как изменились зарплаты в Украине
Как отмечается, компании, которые ищут персонал, повысили зарплаты в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Средние суммы к концу лета изменились так:
- Днепропетровская область с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн,
- Киевская — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн,
- Львовская — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн,
- Одесская — с 16,75 тыс. до 17,32 тыс. грн.
В Харьковской области средняя зарплата осталась без изменений — 16 тыс. грн.
Кого больше всего ищут работодатели
По мнению аналитиков, украинский рынок труда в течение лета в целом продолжал восстанавливаться. В частности, снизились темпы роста и сократилось количество соискателей работы, однако выросли зарплаты, что является ожидаемой реакцией работодателей на конкуренцию за потенциальных работников.
По прогнозам экспертов, осенью Украину ждет очередной рост количества предложений работы, а также новый пересмотр зарплат на фоне дефицита кадров.
По данным Государственной службы занятости, сейчас самая большая нехватка таких специалистов:
- врачи общей практики — 220 предложений работы при 5 безработных;
- врачи-терапевты — 148 предложений при 9 безработных;
- электромонтеры — 650 предложений при 237 безработных.
Наблюдается значительный дефицит фиксируют по следующим специальностям:
- слесари-сантехники — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;
- слесари-электрики — 212 предложений при 39 безработных;
- токари — 376 предложений при 139 безработных.
Как свидетельствуют результаты исследования Active Group, состояние граждан в целом увеличилось у 17,8% опрошенных. 44,6% констатировали уменьшение доходов.
По словам специалистов, большинство украинцев заметили сокращение прибыли, учитывая рост цен в стране. Летом происходит сезонное снижение цен на продукты, а осенью ожидается резкое удорожание еды.
Что еще стоит знать
Напомним, по данным опроса, большинство граждан сходится во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но это без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.
Также мы писали, что в Украине на фоне войны увеличивается количество дефицитных профессий. Сейчас критически не хватает медиков и электромонтеров.