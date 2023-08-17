Зарплаты в Украине – в каких регионах готовы платить 19 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини. LIVE

В Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, которые работодатели готовых платить украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда портала Work.ua.

Читайте также:

Как изменились зарплаты в Украине

Как отмечается, компании, которые ищут персонал, повысили зарплаты в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Средние суммы к концу лета изменились так:

Днепропетровская область с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн,

Киевская — с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн,

Львовская — с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн,

Одесская — с 16,75 тыс. до 17,32 тыс. грн.

В Харьковской области средняя зарплата осталась без изменений — 16 тыс. грн.

Кого больше всего ищут работодатели

По мнению аналитиков, украинский рынок труда в течение лета в целом продолжал восстанавливаться. В частности, снизились темпы роста и сократилось количество соискателей работы, однако выросли зарплаты, что является ожидаемой реакцией работодателей на конкуренцию за потенциальных работников.

По прогнозам экспертов, осенью Украину ждет очередной рост количества предложений работы, а также новый пересмотр зарплат на фоне дефицита кадров.

По данным Государственной службы занятости, сейчас самая большая нехватка таких специалистов:

врачи общей практики — 220 предложений работы при 5 безработных;

врачи-терапевты — 148 предложений при 9 безработных;

электромонтеры — 650 предложений при 237 безработных.

Наблюдается значительный дефицит фиксируют по следующим специальностям:

слесари-сантехники — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;

слесари-электрики — 212 предложений при 39 безработных;

токари — 376 предложений при 139 безработных.

Как свидетельствуют результаты исследования Active Group, состояние граждан в целом увеличилось у 17,8% опрошенных. 44,6% констатировали уменьшение доходов.

По словам специалистов, большинство украинцев заметили сокращение прибыли, учитывая рост цен в стране. Летом происходит сезонное снижение цен на продукты, а осенью ожидается резкое удорожание еды.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным опроса, большинство граждан сходится во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но это без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны увеличивается количество дефицитных профессий. Сейчас критически не хватает медиков и электромонтеров.