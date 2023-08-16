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Між 20 і 40 тис. гривень: українці назвали оптимальну суму на місяць для комфорту

16 серпня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — українці озвучили оптимальну суму на місяць для комфорту
Громадяни на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Мінімальна заробітна плата є найнижчою оплатою праці, яку можуть легально виплачувати роботодавці своїм працівникам. У кожній країні встановлюють свою "планку", нижче якої працівникам не дозволяється продавати свою роботу за законом, зокрема, в нашій це — 6,7 тис. гривень.

Видання "Pro Гроші" опитало українців, чи реально прожити місяць на вищевказану суму.

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Чи готові жити українці на 6,7 тис. в місяць

Згідно з опитуванням, очевидно, що у великих містах, навіть не беручи до уваги оренду житла, громадянину було б складно "ні в чому собі не відмовляти". Навпаки, живучи виключно на мінімальну зарплату, людині доведеться себе обмежувати, зокрема, у культурному відпочинку та побутових потребах.

З бюджетом у 6,7 тис. гривень на місяць потрібен дуже ретельний розрахунок, особливо, якщо потрібно платити за житло, комунальні послуги, інтернет. Решту суми — можна витратити на продукти. Зокрема, одна з опитаних українок розповіла, що влітку на комунальні платіжки йде до 1,5 тис. гривень, плюс 300 гривень — щомісячна плата за інтернет. Решта у 4,9 тис. гривень пішло б на купівлю продуктів. Тобто, приблизно щодня по 150 гривень.

Якої суми були б достатньо для комфорту

Також видання дізналось, якої б оптимальної суми було достатньо для комфортного життя у великих містах. Переважна більшість опитаних громадян сходяться на думці, що на місяць було б добре жити на 30 тисяч гривень, але це без оплати за оренду житла та комунальні послуги. Українці стверджують, що саме такої суми було б цілком достатньо, щоб закрити свої потреби.

Мінімальні зарплати у країнах ЄС

У країнах Європейського Союзу (ЄС) мінімальна заробітна плата може досягати понад 2,5 тис. євро. Найвища "мінімалка" у таких країнах:

  • у Люксембурзі — 2508 євро;
  • у Німеччині — 1997 євро;
  • у Нідерландах — 1995 євро;
  • у Бельгії — 1955 євро;
  • в Ірландії — 1910 євро;
  • у Франції — 1747 євро;
  • в Іспанії — 1260 євро;
  • у Польщі — 811 євро;
  • у Чехії — 729 євро;
  • у Румунії — 604 євро.
  • у Болгарії — 399 євро;
  • в Албанії — 375 євро;
  • у Північній Македонії — 359 євро.

Більше про зарплати

Нагадаємо, на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Також ми писали, що український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

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