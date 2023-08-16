Зарплаты в Украине — украинцы озвучили оптимальную сумму в месяц для комфорта

Граждане на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Минимальная заработная плата является самой низкой оплатой труда, которую могут легально выплачивать работодатели своим работникам. В каждой стране устанавливают свою "планку", ниже которой работникам не разрешается продавать свой труд по закону, в частности, в нашей это — 6,7 тыс. гривен.

Издание "Pro Гроші" опросило украинцев, реально ли прожить месяц на вышеуказанную сумму.

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Готовы ли жить украинцы на 6,7 тыс. в месяц

Согласно опросу, очевидно, что в больших городах, даже не учитывая аренду жилья, гражданину было бы сложно "ни в чем себе не отказывать". Напротив, живя исключительно на минимальную зарплату, человеку придется ограничивать себя, в частности, в культурном отдыхе и бытовых нуждах.

С бюджетом в 6,7 тыс. гривен в месяц требуется очень тщательный расчет, особенно если нужно платить за жилье, коммунальные услуги, интернет. Остальное от суммы — можно потратить на продукты. В частности одна из опрошенных украинок рассказала, что летом на коммунальные платежки идет до 1,5 тыс. гривен, плюс 300 гривен — ежемесячная плата за интернет. Остальные 4,9 тыс. гривен пошли бы на покупку продуктов. То есть примерно каждый день по 150 гривен.

Какой суммы было бы достаточно для комфорта

Также издание узнало, какой оптимальной суммы было бы достаточно для комфортной жизни в больших городах. Подавляющее большинство опрошенных граждан сходятся во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.

Минимальные зарплаты в странах ЕС

В странах Европейского Союза (ЕС) минимальная заработная плата может достигать более 2,5 тыс. евро. Самая высокая "минималка" в таких странах:

в Люксембурге — 2508 евро;

в Германии — 1997 евро;

в Нидерландах — 1995 евро;

в Бельгии — 1955 евро;

в Ирландии — 1910 евро;

во Франции — 1747 евро;

в Испании — 1260 евро;

в Польше — 811 евро;

в Чехии — 729 евро;

в Румынии — 604 евро.

в Болгарии — 399 евро;

в Албании — 375 евро;

в Северной Македонии — 359 евро.

Больше о зарплатах

Напомним, на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Также мы писали, что украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.