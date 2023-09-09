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Учителям повысят зарплаты: стало известно, когда и на сколько

9 сентября 2023 00:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты учителям повысят — когда ждать перемен
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.

О таких планах рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время телемарафона "Єдині новини".

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Рост зарплат педагогов

Министр подчеркнул, что у правительства нет другого выхода, как трансформировать систему образования. В следующем году стартует масштабный пилотный проект с новыми заработными платами.

Федоров отметил, что в настоящее время насчитывается 50 видов доплаты и "достаточно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы", в результате которого выходит достаточно маленькая зарплата.

"Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат", — подчеркнул он.

При этом 80% зарплаты педагогов будет оклад, остальные — несколько видов доплат. Однако с самого начала базовая ставка будет достаточно большой.

"Пока предварительно планируем, что с сентября следующего года как раз заработает новая заработная плата", — добавил Иван Федоров.

Зарплаты в Украине в 2023 году

По официальным данным, реальные зарплаты граждан летом выросли впервые с начала войны. В июне этого года зарплата составила 16 тысяч гривен. Таким образом, по сравнению с июнем прошлого года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составляла 13,95 тыс. гривен.

Однако годовая инфляция в июне была на уровне 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также мы писали, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

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