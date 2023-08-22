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У Раді підтримують посилення покарання за затримки зарплати: деталі законопроєкту

22 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — за затримки виплат можуть посилити покарання
Порожній гаманець. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.

Це передбачає відповідний законопроєкт №9510, зареєстрований у парламенті.

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Детальніше про ініціативу

Як зазначається, йдеться про "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця".

Документ передбачає  посилення захисту прав працівників у питанні виплати заробітної плати, її затримки та покарання.

За даними профільного комітету, ще до війни 129,5 тис. українців не отримали зарплату вчасно, а борг перевищив 3,1 млрд грн. Відтоді ситуація лише погіршилась.

За інформацією Федерації профспілок, у деяких сферах термін затримки зарплат становив дев'ять місяців.

Ключова новація законопроєкту — нарахування пені за затримку зарплатні та право працівника припинити виконання роботи, якщо затримка перевищує 15 днів після закінчення місяця, за який відбувається виплата.

"Працівники підприємств-банкрутів зможуть отримати від держави компенсацію в розмірі до 3-х середньомісячних зарплат", — йдеться у документі.

Комітет рекомендував парламенту включити відповідний законопроєкт до порядку денного та розглянути у першому читанні.

Автор ініціативи, зокрема, голова Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики Галина Третьякова.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними опитування, переважна більшість громадян сходиться на думці, що на місяць було б добре жити на 30 тисяч гривень, але це без оплати за оренду житла та комунальні послуги. Українці стверджують, що саме такої суми було б цілком достатньо, щоб закрити свої потреби.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.

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