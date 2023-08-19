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Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

19 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте — відома дата
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році розмір мінімальної заробітної плати в Україні "заморожено" на рівні попереднього через війну і становить 6,7 тис. грн. Однак, починаючи з 2024 року, ситуація зміниться, адже Міністерство фінансів планує поетапне підвищення рівня "мінімалки".

Про це йдеться у бюджетних пропозиціях Мінфіну на наступний рік.

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Як і коли зросте мінімальна зарплата

Міністерство фінансів оприлюднило прогноз, що стосується мінімальної зарплати на 2024-2026 роки. Пропонують з січня 2024 року закласти у проєкт Державного бюджету мінімальну зарплату на рівні, що перевищує 7 тис. гривень.

"Мінімалка" зміниться так:

  • у січні 2024-го — 7,1 тис. гривень;
  • у липні 2024-го — 8 тис. гривень;
  • у січні 2025-го — 8,37 тис. гривень;
  • у січні 2026-го — 8,95 тис. гривень.

Посадові оклади працівників 1-го тарифного розряду "Єдиної тарифної сітки":

  • у січні 2024-го — 3,19 тис. гривень;
  • у липні 2024-го — 3,6 тис. гривень;
  • у січні 2025-го — 3,76 тис. гривень;
  • у січні 2026-го — 4,03 тис. гривень.

Також відомство встановило прогнозований показник прожиткового мінімуму. У 2024 році для працездатних осіб його пропонують закріпити на рівні 3028 гривень.

Індексацію грошових доходів здійснюватимуть в рамках фонду оплати праці бюджетних працівників на наступний рік, згідно із законом номер 1282-ХІІ від 3.07.1991 р. "Про індексацію грошових доходів населення".

Обрахунок індексу споживчих цін для здійснення індексації доходів населення здійснюватимуть наростаючим підсумком з 1 січня 2024-го.

зарплата
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.

Також ми писали, що за даними опитування, переважна більшість громадян сходиться на думці, що на місяць було б добре жити на 30 тисяч гривень, але це без оплати за оренду житла та комунальні послуги. Українці стверджують, що саме такої суми було б цілком достатньо, щоб закрити свої потреби.

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