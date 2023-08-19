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Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

19 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет — известна дата
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году размер минимальной заработной платы в Украине "заморожен" на уровне предыдущего из-за войны и составляет 6,7 тыс. грн. Однако, начиная с 2024 года ситуация изменится, ведь Министерство финансов планирует поэтапное повышение уровня "минималки".

Об этом идет речь в бюджетных предложениях Минфина на следующий год.

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Как и когда вырастет минимальная зарплата

Министерство финансов обнародовало прогноз, касающийся минимальной зарплаты на 2024-2026 годы. Предлагают с января 2024 года заложить в проект Государственного бюджета минимальную зарплату на уровне, превышающем 7 тыс. гривен.

"Минималка" изменится так:

  • в январе 2024-го — 7,1 тыс. гривен;
  • в июле 2024-го — 8 тыс. гривен;
  • в январе 2025-го — 8,37 тыс. гривен;
  • в январе 2026-го — 8,95 тыс. гривен.

Должностные оклады работников 1-го тарифного разряда "Единой тарифной сетки":

  • в январе 2024-го — 3,19 тыс. гривен;
  • в июле 2024-го — 3,6 тыс. гривен;
  • в январе 2025-го — 3,76 тыс. гривен;
  • в январе 2026-го — 4,03 тыс. гривен.

Также ведомство установило прогнозируемый показатель прожиточного минимума. В 2024 году для трудоспособных лиц его предлагают закрепить на уровне 3028 грн.

Индексацию денежных доходов будут осуществлять в рамках фонда оплаты труда бюджетных работников на следующий год по закону номер 1282-ХІІ от 3.07.1991 г. "Об индексации денежных доходов населения".

Расчет индекса потребительских цен для осуществления индексации доходов населения будет осуществляться нарастающим итогом с 1 января 2024-го.

 

зарплата
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, которые готовы платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

Также мы писали, что по данным опроса, подавляющее большинство граждан сходится во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.

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