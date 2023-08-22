Зарплаты в Украине — за задержки выплат могут усилить наказание

Пустой кошелек. Фото: google.com

Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Это предусматривает соответствующий законопроект №9510, зарегистрированный в парламенте.

Читайте также:

Подробнее об инициативе

Как говорится, речь идет о "Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя".

Документ предусматривает усиление защиты прав работников по вопросу выплаты заработной платы, ее задержки и наказания.

По данным профильного комитета, еще до войны 129,5 тыс. украинцев не получили зарплату вовремя, а долг превысил 3,1 млрд грн. С тех пор ситуация только ухудшилась.

По информации Федерации профсоюзов, в некоторых областях срок задержки зарплат составил девять месяцев.

Ключевое новшество законопроекта — начисление пени за задержку зарплаты и право работника прекратить выполнять работу, если задержка превышает 15 дней после окончания месяца, за который происходит выплата.

"Работники предприятий-банкротов смогут получить от государства компенсацию в размере до 3-х среднемесячных зарплат", — говорится в документе.

Комитет рекомендовал парламенту включить соответствующий законопроект в повестку дня и рассмотреть в первом чтении.

Автор инициативы, в частности, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным опроса, большинство граждан сходится во мнении, что в месяц было бы хорошо жить на 30 тысяч гривен, но это без оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Украинцы утверждают, что именно такой суммы было бы достаточно, чтобы закрыть свои потребности.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.