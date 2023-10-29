Скільки можна заробити на роботі у Хорватії в 2023 році

Банкноти євро. Фото: poslovni.hr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення стало шоком для багатьох українців. Наразі мільйони українських біженців шукають притулку у країнах Європейського союзу. За даними Управління Верховного комісара ООН, на 22 жовтня поточного року у всьому світі перебуває 6,2 мільйона українців, а в країнах Європи чисельність українських біженців перевищує 5,8 мільйона. Однією з основних проблем для них залишається пошук роботи. На жаль, за межами України українцям часто доводиться займатися фізично важкою працею, включаючи сільське господарство, будівництво та сферу обслуговування.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям у Хорватії.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень в Хорватії налічується близько 24 тисяч українських біженців. Хорвати з великою добротою прийняли українських біженців із самого початку російського вторгнення, надаючи їм повну підтримку та необхідні предмети першої потреби.

Наразі Хорватія надає українцям одноразову фінансову допомогу у розмірі приблизно 300 євро, а також покриває витрати на проживання та пов'язані з цим витрати. Найбільша кількість біженців влаштувалися у столиці Хорватії, Загребі, а також у узбережній Сплітсько-Далматинській жупанії та на півночі регіону Примор'я-Горський Котар на околицях порту Рієка.

У Хорватії українцям зазвичай пропонують вакансії покоївки, хостес, офіціанта, бармена, бариста, кухаря, кур'єра, адміністратора та аніматора. Іноземці також можуть знайти роботу касира, водія вантажівки, столяра, механіка, будівельника чи тесляра. Крім того, жінки можуть влаштуватися на вакансії швачки, танцівниці, няні чи домробітниці.

За даними на 2023 рік, середня зарплата в Хорватії становить 5000 хорватських кун (близько 670 євро).

Які документи потрібні для в'їзду у Хорватію

Хорватія є членом Європейського Союзу. Українці, які прибувають на хорватський кордон, мають оголосити про себе як про осіб, які потребують тимчасового захисту. Для в'їзду до Хорватії їм необхідно надати паспорт чи посвідчення особи.

Після того, як ви оголосили про необхідність захисту, поліція візьме ваші відбитки пальців і, якщо вам старше 14 років, зробить вашу фотографію. Міністерство внутрішніх справ видасть вам офіційне повідомлення, що підтверджує ваш статус як особи, яка шукає притулку, і направить вас протягом певного періоду часу, зазвичай, у межах 48 годин, до центру прийому осіб, які шукають притулку. Цей етап часто називають "вираженням наміру просити притулку".

Для в'їзду до Хорватії українським переселенцям необхідно пред'явити паспорт чи посвідчення особи. Наявність біометричного паспорта не є обов'язковою вимогою для перетину кордону.

Крім того громадяни України, які евакуюються з окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії мають право мати при собі лише внутрішній паспорт. Громадяни з інших територій обов'язково мають мати біометричний паспорт. Діти віком до 16 років повинні мати при собі свідоцтво про народження. Вони можуть перетинати кордон навіть якщо подорожують лише з одним з батьків без офіційного дозволу другого.

Які роботи пропонують у Хорватії

У країнах Європейського Союзу, у тому числі у Хорватії, компанії активно набирають співробітників у галузях, пов'язаних із сільським господарством, обслуговуванням та фізично важкими роботами, які не потребують особливих професійних навичок.

Збирачі різних ягід у Загреб

У місті Загреб (40 км від самого Загреба), потрібні збирачі різних видів ягід, включаючи яблука, оливки, виноград, кавуни та чорницю. Ця робота є сезонною.

Умови включають безкоштовне проживання в приватних будинках, безкоштовне харчування, а також індивідуальний графік роботи (можливість працювати 7 днів на тиждень). Доїзд до місця роботи здійснюється самостійно. Основним обов'язком збирачів ягід є збирання ягід з дотриманням встановлених норм.

Заробітна плата: від 1000 євро/міс (приблизно 38,5 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу збирачем різних ягід у Загреб. Джерело: layboard.com

Продавець в місто Пула

В місті Пула терміново шукають продавців та працівників для викладення товарів у магазинах мережі Study. Вакансія доступна для чоловіків, так і жінок. Серед обов'зків: наповнення полиць товарами, а також, після місяця стажування, роботу на касі та виконання інших обов'язків.

Графік роботи, що передбачає 6 днів на тиждень із робочими днями тривалістю 7-8 годин. Понаднормові часи оплачуються додатково. Також надається опція проживання для працівників.

Заробітна плата: 1000 євро/міс (приблизно 38,5 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу продавцем у місті Пула. Джерело: layboard.com

Робочі у кондитерські магазини на узбережжі Адріатичного моря

Українських дівчат запрошують на роботу у кондитерських магазинах Хорватії, що спеціалізуються на продажу морозива, тістечок, тортів та безалкогольних напоїв. Ці вакансії доступні в різних містах, що знаходяться на узбережжі Адріатичного моря, включаючи Новіград, Пореч, Пула, Спліт, Задар, Умаг, Ловран, Крк та Хвар. Досвід роботи в цій сфері не потрібний. Вакансія доступна для жінок віком від 18 до 45 років.

Для цієї вакансії потрібне базове знання англійської мови на рівні A1-A2. Графік роботи включає 6 робочих днів на тиждень з тижневим навантаженням 40 годин. Працівниці можуть обирати один вихідний день на власний розсуд. Передбачено оплату за понаднормові години.

Компанія надає житло. Також надається допомога з оформленням необхідних документів, включаючи грін-картку.

Заробітна плата: 1450 євро/міс (приблизно 55,9 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу у кондитерських магазинах на узбережжі Адріатичного моря. Джерело: layboard.com

Офіціанти у Загреб

У центрі міста Загреб відкрита постійна вакансія офіціанта у популярному ала-карт ресторані.

Вимоги до кандидатів включають досвід роботи барменом, сервітером або офіціантом, початкове знання хорватської мови, високу мотивацію до праці, здатність ефективно працювати в колективі, вік до 40 років.

Графік роботи позмінний, з 9:00 до 15:00 та з 15:00 до 23:00, 6 робочих днів на тиждень з одним вихідним днем.

Роботодавець надає безкоштовне проживання в кімнатах на дві особи неподалік місця роботи. Також надається безкоштовне харчування та напої для співробітників.

Заробітна плата: 1000 євро/міс (приблизно 38,5 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу офіціантом у Загребі. Джерело: layboard.com

Пакувальник на кавову фабрику у Загребі

На кавовій фабриці компанії Jacobs у Загребі відкрито вакансію пакувальника. Для проїзду на місце роботи надається безкоштовний транспорт. Житло для співробітників знаходиться всього за 15 хвилин їзди від місця роботи. Також надається можливість кар'єрного зростання всередині компанії.

Робочий одяг для співробітників надається у двох комплектах. Крім того, співробітникам надається можливість брати участь у процесах оптимізації та зміни робочих процедур. Графік роботи передбачає 5-денний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.

Заробітна плата: 2000 євро/міс (приблизно 77,1 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу пакувальником на кавовій фабриці у Загребі. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії. В Угорщині на деяких посадах українцям пропонують до 3400 євро на місяць.