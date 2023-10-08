Скільки можна заробити на роботі в Угорщині в 2023 році

Банкноти євро. Фото: pexels.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на вересень поточного року в країнах Європи налічується близько 5,8 мільйона українських біженців. І схоже, що ситуація поки не збирається виправлятися на краще. Згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, протягом перших шести місяців 2023 року кількість українських біженців, які шукають притулку за межами країни, збільшилась на 300-500 тисяч осіб. На жаль, за кордоном українцям часто доводиться працювати на фізично важких роботах, таких як сільське господарство, будівництво та сфера обслуговування.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям в Угорщині.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на вересень в Угорщині наразі проживає більше 53 тисяч українських біженців. При цьому, згідно з дослідженням авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, угорське суспільство продовжує висловлювати готовність підтримувати людей, які залишили Україну через війну, і не розглядає перерозподіл коштів, спрямованих на українців, на своїх власних громадян.

Як не дивно, 90% угорців погодилися із твердженням про те, що "ми маємо продовжувати надавати підтримку біженцям з України, оскільки вони змушені тікати через військові конфлікти".

При цьому уряд Угорщини продовжив термін дії дозволу на проживання для біженців із України ще на один рік. Дозвіл буде дійсним до 4 березня 2024 року. Українським біженцям не потрібно робити жодних дій — продовження відбудеться автоматично.

Втім, є і негативна сторона. Українські біженці скаржаться на те що в Угорщині важко знайти житло, і воно дорожчає, а також на низькооплачувані вакансії.

Які документи потрібні для в'їзду в Угорщину

Громадянам України дозволено в'їжджати до Угорщини, якщо вони мають біометричний паспорт або дійсну шенгенську візу. Однак за свідоцтвом про народження, українським внутрішнім паспортом (у формі книжечки або ID картки), або взагалі без документів в’їзд українцям в Угорщину заборонений.

Які роботи пропонують в Угорщині

У країнах Європейського Союзу, включаючи Угорщину, компанії активно шукають співробітників у таких сферах, як сільське господарство, обслуговування та фізично активні роботи, які не потребують особливих професійних навичок.

Домогосподарка в Будапешт

В Будапешті пропонують роботу з прибирання та підтримання чистоти в будинку. Як зазначено в оголошенні, кандидати мають дбати про порядок у різних приміщеннях, включаючи спальні, вітальню, ванні кімнати та кухню. Також, за потреби, потрібно буде прати та прасувати білизну.

Крім того, потрібно мати досвід роботи домогосподаркою або прибиральницею. Графік роботи гнучкий. Роботодавець забезпечує необхідними засобами для виконання обов'язків.

Заробітна плата: 3400 євро/міс (приблизно 132 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу домогосподарки в Будапешт. Джерело: layboard.com

Опалубники, бетонщики та арматурники в Будапешт

Власне у Будапешті пропонують роботу опалубникам, бетонщикам та арматурникам. Графік роботи: 6 робочих днів на тиждень, з тривалістю робочого дня 10 годин. У суботу — скорочена кількість годин, а у неділю надається вихідний. Перерва на обід становить 40 хвилин. Крім того, передбачені короткі перерви протягом робочого дня.

Роботодавець надає безкоштовне проживання в орендованих квартирах або будинках, де проживають по 2-3 особи в одній кімнаті. Для співробітників надається автомобіль для виїзду на роботу. Також співробітникам безкоштовно надається спеціальний робочий одяг.

Заробітна плата: від 1200 євро/міс (приблизно 46,6 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу опалубниками, бетонщиками та арматурниками в Будапешт. Джерело: layboard.com

Пакувальник іграшок та конструкторів в Абонь

А у місті Абонь шукають пакувальника іграшок та конструкторів. Розглядаються сімейні пари, а також чоловіки та жінки віком від 20 до 60 років.

Обов'язки включають в себе упаковку м'яких іграшок та конструкторів, проведення перевірки на брак, а також поклейку стікерів та цінників.

Графік роботи: 8-12 годин, 5-6 днів на тиждень. Оплачувані обіди надаються двічі на день, з перервами по 30 хвилин: один о 10:00 та другий о 14:00.

Житло забезпечується роботодавцем безкоштовно. Проживання в кімнатах по 2-3 особи. Кімнати обладнані всіма необхідними зручностями. Крім того, на роботу та назад безкоштовно возить службовий транспорт.

Заробітна плата: 1200 євро/міс (приблизно 46,6 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу пакувальника іграшок та конструкторів в Абонь. Джерело: layboard.com

Кухар на сніданки у Будапешт

Міжнародна мережа п'ятизіркових готелів з відомою репутацією пропонує роботу кухареві в готелі, розташованому у центрі Будапешта.

Для цієї вакансії потрібні кандидати з базовим знанням англійської, починаючи з рівня A2, а також з досвідом роботи на кухні протягом щонайменше 6 місяців або з відповідними навичками.

Обов'язки включають приготування сніданків для гостей готелю.

Графік роботи передбачає одну зміну, 5 днів на тиждень, з початком з 5:00 та закінченням о 13:30. Також надається можливість роботи понаднормово. Роботодавець оплачує відпускні, лікарняні та святкові дні.

Житло також забезпечує роботодавець: 2-х і 3-х кімнатні квартири, де кожен співробітник має окрему кімнату. Також надаються щомісячні проїзні квитки або компенсація витрат на паливо, якщо у співробітника є власний автомобіль.

Заробітна плата: 1300 євро/міс (приблизно 50,5 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу кухаря на сніданки. Джерело: layboard.com

Покоївка в готель Будапешту

Крім того, готелі Будапешту запрошують чоловіків та жінок, незалежно від досвіду, на роботу покоївками у готелі. Обов'язки включають проведення комплексного прибирання номерів готелю.

Графік роботи: з 07:30 до 16:00, 5 днів на тиждень. Житло забезпечується роботодавцем. Також надаються щомісячні проїзні квитки або компенсація витрат на паливо, якщо у співробітника є власний автомобіль.

Заробітна плата: 700 євро/міс (приблизно 27 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу покоївки в готель Будапешту. Джерело: layboard.com

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