Скільки можна заробити на роботі в Австрії в 2023 році

Банкноти євро. Фото: pexels.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За статистикою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на вересень у країнах Європи перебуває близько 5,8 млн українських біженців. Російське вторгнення змусило багатьох наших громадян шукати кращої долі та прихистку за кордоном. А там вже їм доводиться шукати нову роботу. На жаль, часто їм вони вимушені йти на фізично важку роботу у сферах сільського господарства, будівництва та обслуговування.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям у Австрії.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на вересень в Австрії наразі проживає майже 70 тисяч українських біженців. Навесні 2023 року Національною радою Австрії були запроваджені нові правила працевлаштування для українських біженців. Тепер власники картки переміщеної особи, які мешкають в Австрії, можуть влаштовуватися на роботу без попереднього дозволу влади. Крім того, вимоги до знання німецької мови були спрощені з рівня А2 до А1.

Однак, незважаючи на ці пом'якшення, трудова ситуація для наших співвітчизників в Австрії залишається не дуже простою. Українські біженці продовжують скаржитися на низькооплачувані вакансії, тоді як ті види зайнятості, які приносять більш пристойний дохід, доступні переважно місцевим жителям.

На початок 2023 року в Австрії працювало майже 14 тисяч українців. Цікаво зазначити, що за даними місцевого Міністерства праці, в Австрії проживає приблизно така сама кількість працездатних українських чоловіків — 14 тисяч. При цьому, близько 70% українських працівників в Австрії — жінки.

Які документи потрібні для в'їзду в Австрію

Українські громадяни можуть в’їхати в Австрію без візи, пред'являючи біометричний закордонний паспорт як туристи або будь-який український документ, що посвідчує їх особу — як біженці.

Однак варто зазначити, що австрійські прикордонники можуть вимагати пред'явити біометричний закордонний паспорт у разі, якщо українські громадяни прибувають до Австрії з інших країн, а не з України (наприклад, за прямих перельотів з Туреччини, Ізраїлю, США тощо).

Які роботи пропонують в Австрії

У країнах Європейського Союзу, включно з Австрією, роботодавці активно шукають співробітників у галузях, таких як сільське господарство, обслуговування та фізично важкі роботи, які не потребують спеціальної професійної кваліфікації.

Пакувальник шоколаду у Відні

У відні шукають пакувальників-сортирувальників на шоколадну фабрику SchokoWienGmbH.

Заробітна плата становить 2900 євро нетто на місяць, з виплатами тричі на місяць. Робочий тиждень із понеділка по п'ятницю, з графіком з 09:00 до 17:00, з автоматичними перервами протягом робочого дня (обід з 12:00 до 13:00).

Вакансія доступна як для чоловіків, так і для жінок, віком від 18 до 55 років. Як зазначає автор оголошення, знання мови чи досвід роботи у цій сфері не потрібні.

Робочі завдання: упаковка плиток шоколаду в коробки, перенесення упакованих коробок (для чоловіків), контроль за браком та робота біля конвеєра.

Заробітна плата: 3100 євро/міс (приблизно 121 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу пакувальником шоколаду у Відні. Джерело: layboard.com

Робітник у склад-магазин взуття у Відні

Також у Відні шукають робітника у склад-магазин взуття Merrell. Роботу пропонують чоловікам, жінкам та сімейним парам, віком від 19 до 60 років. Обов'язки: упаковка продукції, розфасовка і маркування товарів, контроль якості та роботу зі сканером, а також нанесення спеціальних магнітів на кожну одиницю товару. Також потрібно викладати пари взуття на полиці різних відділів та проводити маркування цінників.

Графік праці: понеділок-п'ятниця, з тривалістю роботи 10 годин на день та загальною нормою 220-250 годин на місяць. Для високоефективних співробітників передбачено можливість переробок.

Роботодавець надає житло у квартирі, де мешкає від 2 до 3 осіб. Як зазначається в оголошенні, у квартирі є всі необхідні зручності, зокрема кухонну техніку, сантехніку, гарячу воду та інтернет. Із зарплати буде утримуватися 200 євро на місяць на комунальні витрати. Також надаються безкоштовно одяг, взуття та обід на виробництві.

Заробітна плата: до 3200 євро/міс (приблизно 125 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу у склад-магазин взуття у Відні. Джерело: layboard.com

Робітник на склад продуктів у Відні

Третя і остання вакансія у Відні. Оптова мережа Kastner в Австрії запрошує кандидатів на роботу у продуктовому відділі. Вакансія відкрита як для чоловіків, так і для жінок, а також для сімейних пар, віком до 55 років.

Як зазначає роботодавець, робота, хоч і нескладна, але потребує постійної активності. Основні обов'язки: робота з продуктами на складі, викладення товарів на вітрини, слідкування за термінами придатності продуктів і їх наявністю на вітринах. Також необхідно надавати товару привабливий зовнішній вигляд перед його викладкою, а також дотримуватись санітарних стандартів та прибирати вітрини.

Роботодавець надає безкоштовне житло, а також знижки на продукти. Проживання в пішій доступності від місця роботи.

Заробітна плата: 13 євро/год (приблизно 508 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу на склад продуктів у Відні. Джерело: layboard.com

Водій-кур'єр у Лінц

У місті Лінц шукають водіїв категорії В. Обіцяють роботу на нових моделях автомобілів від таких виробників, як MAN, Mercedes, Iveco, Volkswagen. Усі автомобілі належать категорії В (до 3500 кг), забезпечені страховкою і є у справному технічному стані.

Для тих, хто новачок у цій сфері надається навчання. Крім того, новим водіям буде надано робоче захисне взуття, а також необхідне для роботи обладнання. Також у них буде можливість використати робочий автомобіль для дороги на роботу та назад.

Вимоги до потенційних кандидатів:

наявність посвідчення водія категорії В;

бажання працювати;

знання української, німецької чи англійської мов (на рівні мінімального розуміння).

Обов'язки такі:

своєчасне прибуття на місце завантаження;

завантаження товарів;

доставку посилок клієнтам за вказаними адресами;

підтримка рівня технічних рідин у автомобілі.

Заробітна плата: 1700 євро (приблизно 66,5 тис грн) на місяць при 6-денному робочому тижні.

Скриншот об’яви про вакансію на роботу водієм-кур'єром у Лінці. Джерело: layboard.com

Покоївки у місто Грац

Остання вакансія у нашому списку. Робота для покоївок у місті Грац. Шукають чоловіків, жінок та сімейні пари, віком від 18 до 55 років. Оформлення роботи можливе за робочими візами чи біометричними документами. Знання іноземної мови не потрібне.

Робочий тиждень з понеділка по суботу, при цьому тривалість робочого дня може змінюватись від 8 до 12 годин. Неділя є вихідним днем. Роботодавець надає безкоштовні обіди та безкоштовне проживання. Проживання організоване у кімнатах для 2-3 осіб. Сімейні пари розміщуються окремо.

Обов'язки: прибирання номерів, а також прибирання сходів та коридорів.

Заробітна плата: 10 євро/год (приблизно 390 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу покоївкою у місті Грац. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії.