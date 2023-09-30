Сколько можно заработать на работе в Австрии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: pexels.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

По статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на сентябрь в странах Европы находится около 5,8 млн украинских беженцев. Российское вторжение заставило многих наших граждан искать лучшую судьбу и убежище за рубежом. А уже там им приходиться искать новую работу. К сожалению, часто они вынуждены идти на физически тяжелую работу в сферах сельского хозяйства, строительства и обслуживания.

Новини.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Австрии.

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Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на сентябрь в Австрии проживает почти 70 тысяч украинских беженцев. Весной 2023 года Национальным советом Австрии были введены новые правила трудоустройства для украинских беженцев. Теперь владельцы карты перемещенного лица, проживающие в Австрии, могут устраиваться на работу без предварительного разрешения властей. Кроме того, требования к знанию немецкого языка были упрощены с уровня А2 до А1.

Однако, несмотря на эти смягчения, трудовая ситуация для наших соотечественников в Австрии остается не очень простой. Украинские беженцы продолжают жаловаться на низкооплачиваемые вакансии, в то время как те виды занятости, которые приносят более приличный доход, доступны преимущественно местным жителям.

На начало 2023 года в Австрии работало около 14 тысяч украинцев. Примечательно, что по данным местного Министерства труда, в Австрии проживает примерно такое же количество трудоспособных украинских мужчин — 14 тысяч. При этом около 70% украинских работников в Австрии — женщины.

Какие документы нужны для въезда в Австрию

Украинские граждане могут въехать в Австрию без визы, предъявляя биометрический загранпаспорт как туристы или любой украинский документ, удостоверяющий их личность как беженцы.

Однако следует отметить, что австрийские пограничники могут потребовать предъявить биометрический загранпаспорт в случае, если украинские граждане прибывают в Австрию из других стран, а не из Украины (например, при прямых перелетах из Турции, Израиля, США и т.п.).

Какие работы предлагают в Австрии

В странах Европейского Союза, включая Австрию, работодатели активно ищут сотрудников в отраслях, таких как сельское хозяйство, обслуживание и физически тяжелые работы, не требующие специальной профессиональной квалификации.

Упаковщик шоколада в Вене

В Вене ищут упаковщиков-сортировщиков на шоколадную фабрику SchokoWienGmbH.

Заработная плата составляет 2900 евро нетто в месяц, с выплатами три раза в месяц. Рабочая неделя с понедельника по пятницу, с графиком с 09:00 до 17:00, с автоматическими перерывами в течение рабочего дня (обед с 12:00 до 13:00).

Вакансия доступна как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Как отмечает автор объявления, знания языка или опыта работы в этой сфере не нужны.

Рабочие задачи включают упаковку плиток шоколада в коробки, перенос упакованных коробок (для мужчин), контроль за браком и работу у конвейера.

Заработная плата: 3100 евро/мес (примерно 121 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу упаковщиком шоколада в Вене. Источник: layboard.com

Рабочий в склад-магазин обуви в Вене

Также в Вене ищут рабочего в склад-магазин обуви Merrell. Работу предлагают мужчинам, женщинам и семейным парам в возрасте от 19 до 60 лет. Обязанности включают в себя упаковку продукции, расфасовку и маркировку товаров, контроль качества и работу со сканером, а также нанесение специальных магнитов на каждую единицу товара. Также нужно выкладывать пары обуви на полки разных отделов и проводить маркировку ценников.

График труда: понедельник-пятница с продолжительностью работы 10 часов в день и общей нормой 220 – 250 часов в месяц. Для высокоэффективных сотрудников предусмотрена возможность переработки.

Работодатель предоставляет жилье в квартире, где проживает от 2 до 3 человек. Как отмечается в объявлении, в квартире есть все необходимые удобства, включая кухонную технику, сантехнику, горячую воду и интернет. Из зарплаты будет удерживаться 200 евро в месяц на коммунальные расходы. Также предоставляются бесплатная одежда, обувь и обед на производстве.

Заработная плата: до 3200 евро/мес (примерно 125 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу в склад-магазин обуви в Вене. Источник: layboard.com

Рабочий на склад продуктов в Вене

Третья и последняя вакансия в Вене. Оптовая сеть Kastner в Австрии приглашает кандидатов на работу в продуктовом отделе. Вакансия открыта как для мужчин, так и для женщин, а также для семейных пар в возрасте до 55 лет.

Как отмечает работодатель, работа, хоть и не сложная, но требует постоянной активности. Основные обязанности включают в себя работу с продуктами на складе, изложение товаров на витрины, следение за сроками годности продуктов и их наличием на витринах. Также необходимо придавать товару привлекательный внешний вид перед его выкладкой, а также соблюдать санитарные стандарты и убирать витрины.

Работодатель предоставляет бесплатное жилье, а также скидки на продукты. Размещение в пешей доступности от места работы.

Зарплата: 13 евро/час (приблизительно 508 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на склад продуктов в Вене. Источник: layboard.com

Водитель-курьер в Линц

В городе Линц ищут водителей категории В. Обещают работу на новых моделях автомобилей от таких производителей как MAN, Mercedes, Iveco, Volkswagen. Все автомобили принадлежат категории В (до 3500 кг), снабжены страховкой и находятся в исправном техническом состоянии.

Новичкам в этой сфере предоставляется обучение. Кроме того, новым водителям будет предоставлена рабочая защитная обувь, а также необходимое для работы оборудование. Также у них будет возможность использовать рабочий автомобиль для поездок на работу и обратно.

Требования к потенциальным кандидатам:

Наличие водительского удостоверения категории В.

Желание работать.

Знание украинского, немецкого или английского языков (на уровне минимального понимания).

Обязанности включают:

Своевременное прибытие на место скачивания.

Загрузка товаров.

Доставка посылок клиентам по указанным адресам.

Поддержание уровня технических жидкостей в автомобиле.

Заработная плата: 1700 евро (примерно 66,5 тыс. грн) в месяц при 6-дневной рабочей неделе.

Скриншот объявления о вакансии на работу водителем-курьером в Линце. Источник: layboard.com

Горничная в город Грац

Последняя вакансия в нашем списке. Работа для горничных в городе Грац. Ищут мужчин, женщин и семейные пары в возрасте от 18 до 55 лет. Оформление работы возможно по рабочим визам или биометрическим документам. Знание иностранного языка не требуется.

Рабочая неделя с понедельника по субботу, при этом продолжительность рабочего дня может изменяться от 8 до 12 часов. Воскресенье – выходной день. Работодатель предоставляет бесплатные обеды и бесплатное проживание. Размещение организовано в комнатах для 2-3 человек. Семейные пары размещаются отдельно.

Обязанности включают в себя уборку номеров, а также уборку лестниц и коридоров.

Зарплата: 10 евро/час (примерно 390 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу горничной в городе Грац. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании.