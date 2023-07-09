Скільки можна заробити на роботі в Іспанії в 2023 році

Купюри євро. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Літо розквітло у всій своїй красі, а цей сезон завжди був улюбленим для багатьох українців. Для деяких наших громадян літо — це не лише можливість насолодитися відпочинком, а й у перспективі підзаробити. З приходом теплих днів багато наших співвітчизників направляються до країн Європейського Союзу, щоб працювати сезонними працівниками. Більшість таких робіт пов'язані з важкою працею, але відносно висока зарплатня мотивує українців їхати в Європу.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт в Іспанії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

З початку війни, Іспанія прийняла понад 180 тисяч українських біженців. Ця кількість робить Іспанію третьою європейською країною за кількістю українців, що прибули на її територію. Переважну більшість біженців склали жінки з дітьми. Понад 80% дорослих — це люди з вищою освітою.

Втім, українцям в Іспанії без володіння мовою, досвіду та соціальних зв'язків доводиться працювати на посадах з нижчою кваліфікацією, ніж ті, які вони займали вдома. Процедура підтвердження українських дипломів в Іспанії також не відбувається миттєво. Тільки близько 14 тис. біженців, що становить приблизно 15%, знайшли роботу в Іспанії.

Які документи потрібні для в'їзду в Іспанію

В Іспанії скасовані вимоги до сертифікатів вакцинації, свідоцтв про одужання або негативних тестів, а також формуляру SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH для громадян України.

Наразі для в'їзду в Іспанію українцям потрібен біометричний закордонний паспорт, дійсний щонайменше на 6 місяців на момент в'їзду в Іспанію, а також страховка. Біженці можуть в'їхати в Іспанію без біометричного закордонного паспорта лише землею через інші країни Шенгену, прямуючи з України.

У разі відсутності біометричного закордонного паспорта вам необхідно звернутися в найближчу до вас дипломатичну/консульську установу України на території ЄС для отримання свідоцтва, що підтверджує вашу особу та громадянство.

При собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (наприклад, внутрішній паспорт України) та, у разі наявності, документ, що підтверджує ваше проживання на території України до 24.02.2022 року. Для неповнолітніх необхідні свідоцтво про народження та документ, що підтверджує родинні зв'язки та повноваження законного представника дитини.

Які роботи пропонують у Іспанії

Традиційно іспаньскі роботодавці шукають людей, які будуть працювати у теплицях. Так, роботу у теплицях з квітами пропонують чоловікам, жінкам та сімейним парам до 55 років. Знання іспанської мови та досвід роботи не потрібен. В обов'язки входить посів, висаджування розсади, догляд, та схрещування, а також підготовка посадкових місць до наступної висадки. Проживання надається роботодавцем безкоштовно. Працівників просять мати з собою зручний одяг та взуття.

Графік роботи: з понеділка до п'ятниці по 9 годин. У суботу 6 годин за бажанням. Також за бажанням можна працювати понаднормово.

Зарплата: 9-10 євро (360-410 грн) за годину.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу у теплицях. Джерело: layboard.com

Також в Іспанії шукають працівників на упаковку сухофруктів та горіхів. Працювати треба буде в місті Севілья. Роботу пропонують чоловікам, жінкам та сімейним парам до 55 років. Тут також не потрібні знання іспанської мови та досвід роботи.

В обов'язки входить: контроль виробничої лінії, перевірка продукції на наявність браку, стікерівка, укладання продукції в коробки, а також робота на складі. Роботодавець безкоштовно надає житло, із заробітної плати списуватимуть лише гроші за комунальні послуги.

Графік: робочий мінімум – 8 годин. Обов'язкових 5 днів на тиждень. Крім того, можна брати додатковий робочий день та додаткові години.

Зарплата: 11-12 євро (440-480 грн) за годину.

Скріншот об’яви про вакансію на упаковку сухофруктів та горіхів. Джерело: eurabota.ua

На острів і всесвітньо відомий курорт Ібіца шукають обслуговуючий персонал у ресторани та готелі. Потрібні:

Ресепшн ( з досвідом роботи та знання мов)

Працівники ресторану (кухарі, помічники кухарів, бармени, офіціанти, кальянники, аніматори, покоївки)

Адміністратор СПА

Масажисти

Фітнес інструктор

Майстри в салон краси (перукар, візажист, бровист, лешмейкер, косметолог)

Шукають чоловіків, жінок та сімейні пари віком до 45 років. Перевага віддається охайним, працьовитим, не зловживаючим алкоголем, та українцям зі знанням російської мови. Такоже вітається знання іспанської, англійської чи іншої іноземної мови.

Безкоштовне харчування та проживання в окремому комплексі для обслуговуючого персоналу.

Робочий день: 8 годин, переробки оплачуються із 30% надбавкою. Графік із кожним майстром узгоджується окремо.

Зарплата: від 10 євро (400 грн) на годину + чайові.



Скріншот об’яви про вакансію на роботу у готелях. Джерело: layboard.com

Також в Іспанії шукають працівників з виробництва рюкзаків Glovo. В обов'язки цієї вакансії входить робота з автоматизованими виробничими машинами, розміщення рюкзаків для подальшого брендування, налагодження поліграфічного друку та контроль якості готової продукції. Роботодавець безкоштовно надає житло та обов'язкове навчання.

Графік роботи: 3 зміни по 8-10 год/день, 5 днів на тиждень (вихідні за бажанням); 200+ годин на місяць.

Зарплата: 18 євро (720 грн) за годину.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу з виробництва рюкзаків Glovo. Джерело: layboard.com

Крім того, в Барселоні шукають домробітницю. В обов'язки входить лише прибирання, без приготування та гардеробу. Вимоги: досвід роботи, наявність візи або безвіз паспорт.

Графік роботи: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Зарплата: 4 тис. (160 тис. грн) євро на місяць.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу домробітницею. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплатня у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Італії.