Сколько можно заработать на работе в Испании в 2023 году

Купюры евро. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Лето расцвело во всей своей красоте, а этот сезон всегда был любимым для многих украинцев. Для некоторых наших граждан лето – это не только возможность насладиться отдыхом, но и в перспективе подзаработать . С приходом теплых дней многие наши соотечественники направляются в страны Европейского Союза, чтобы работать сезонными работниками. Большинство таких работ связано с тяжелым трудом, но относительно высокая зарплата мотивирует украинцев ехать в Европу.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Испании, которые могут заинтересовать украинцев.

Читайте также:

Немного статистики

С начала войны Испания приняла более 180 тысяч украинских беженцев. Это количество делает Испанию третьей европейской страной по количеству прибывших на ее территорию украинцев. Большинство беженцев составили женщины с детьми. Более 80% взрослых – это люди с высшим образованием.

Впрочем, украинцам в Испании без владения языком, опытом и социальными связями приходится работать на должностях с более низкой квалификацией, чем те, которые они занимали дома. Процедура подтверждения украинских дипломов в Испании тоже не происходит мгновенно. Только около 14 тыс. беженцев, что составляет около 15%, нашли работу в Испании.

Какие документы нужны для въезда в Испанию

В Испании отменены требования к сертификатам вакцинации, свидетельствам о выздоровлении или отрицательным тестам, а также формуляру SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH для граждан Украины.

Для въезда в Испанию украинцам нужен биометрический загранпаспорт, действительный по меньшей мере на 6 месяцев на момент въезда в Испанию, а также страховка. Беженцы могут въехать в Испанию без биометрического загранпаспорта только землей через другие страны Шенгена, направляясь из Украины.

В случае отсутствия биометрического загранпаспорта вам необходимо обратиться в ближайшее к вам дипломатическое/консульское учреждение Украины на территории ЕС для получения свидетельства, подтверждающего ваше лицо и гражданство.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, внутренний паспорт Украины) и, в случае наличия, документ, подтверждающий проживание на территории Украины до 24.02.2022 года. Для несовершеннолетних необходимы свидетельство о рождении и документ, подтверждающий родственные связи и полномочия законного представителя ребенка.

Какие работы предлагают в Испании

Традиционно испанские работодатели ищут людей, которые будут работать в теплицах. Так, работу в теплицах с цветами предлагают мужчинам, женщинам и семейным парам до 55 лет. Знание испанского языка и опыт работы не требуется. В обязанности входит посев, высадка рассады, уход и скрещивание, а также подготовка посадочных мест к следующей высадке. Проживание предоставляется работодателем бесплатно. Работников просят иметь с собой удобную одежду и обувь.

График работы: с понедельника по пятницу по 9 часов. В субботу 6 часов по желанию. Также по желанию можно работать сверхурочно.

Зарплата: 9-10 евро (360-410 грн) в час.

Скриншот объявления о вакансии на работу в теплицах. Источник: layboard.com

Также в Испании ищут работников для упаковки сухофруктов и орехов. Работать нужно будет в городе Севилья. Работу предлагают мужчинам, женщинам и семейным парам до 55 лет. Здесь также не требуются знания испанского языка и опыт работы.

В обязанности входит контроль производственной линии, проверка продукции на наличие брака, стикеровка, укладка продукции в коробки, а также работа на складе. Работодатель бесплатно предоставляет жилье, с заработной платы будут списывать только деньги за коммунальные услуги.

График: рабочий минимум – 8 часов. Обязательны 5 дней в неделю. Кроме того, можно принимать дополнительный рабочий день и дополнительные часы.

Зарплата: 11-12 евро (440-480 грн) в час.

Скриншот объявления о вакансии на упаковку сухофруктов и орехов. Источник: eurabota.ua

На остров и всемирно известный курорт Ибица ищут обслуживающий персонал в ресторанах и гостиницах. Требуются:

Ресепшн (с опытом работы и знание языков)

Работники ресторана (повара, помощники поваров, бармены, официанты, кальянники, аниматоры, горничные)

Администратор ПВО

Массажисты

Фитнес-инструктор

Мастера в салон красоты (парикмахер, визажист, бровист, лешмейкер, косметолог)

Ищут мужчин, женщин и семейные пары в возрасте до 45 лет. Предпочтение отдается чистоплотным, трудолюбивым, не злоупотребляющим алкоголем и украинцам со знанием русского языка. Также приветствуется знание испанского, английского или другого иностранного языка.

Бесплатное питание и проживание в отдельном комплексе для обслуживающего персонала.

Рабочий день: 8 часов, переработка оплачивается с 30% надбавкой. График с каждым мастером согласовывается отдельно.

Зарплата: от 10 евро (400 грн) в час + чаевые.

Скриншот объявления о вакансии на работу в отелях. Источник: layboard.com

Также в Испании ищут работников по производству рюкзаков Glovo. В обязанности этой вакансии входит работа с автоматизированными производственными машинами, размещение рюкзаков для дальнейшего брендирования, отладка полиграфической печати и контроль качества готовой продукции. Работодатель бесплатно предоставляет жилье и обязательное обучение.

График работы: 3 смены по 8-10 ч/день, 5 дней в неделю (выходные по желанию); 200+ часов в месяц.

Зарплата: 18 евро (720 грн) в час.

Скриншот объявления о вакансии на работу по производству рюкзаков Glovo. Источник: layboard.com

Кроме того, в Барселоне ищут домработницу. В обязанности входит только уборка, без приготовления и гардероба. Требования: опыт работы, наличие визы или паспорт.

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Зарплата: 4 тыс. (160 тыс. грн.) евро в месяц.

Скриншот объявления о вакансии на работу домработницей. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Италии.