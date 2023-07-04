Скільки можна заробити на роботі в Італії в 2023 році

Купюри євро. Фото: marketplace.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Літо у самому розпалі, а це сезон який дуже любить багато українців. І не тільки за можливість гарно віддихнути, а і за змогу підзаробити. Разом з приходом теплої погоди багато наших співвітчизників вирушають до країн ЄС на сезонні роботи. Більшість таких робіт пов'язані з важкою працею в теплицях або в сфері обслуговування, проте порівняно висока заробітна плата частково компенсує такі незручності.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт в Італії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

До початку війни з РФ в Італії проживало понад 230 тисяч громадян України. Після 24 лютого 2022 року кількість наших мігрантів в цій країні значно виросла. Наразі Італія займає одне з перших місць серед країн з найбільшою кількістю українських переселенців. З моменту початку повномасштабної війни з Росією майже 170 тисяч українців знайшли прихисток у цій країні.

Близько половини українців працюють в Італії в сфері побутових послуг, таких як домашнє господарство та догляд за літніми людьми, а також працюють як різноробочі та продавці. Приблизно 35% займаються ручною некваліфікованою працею, а 13% — спеціалізованою. І тільки трохи більше 3% українців працюють у інтелектуальній та технічній сферах.

Більшість українських мігрантів займаються низькооплачуваною роботою. Українці рідко відкривають свої бізнеси в Італії. Всього 1% з усіх бізнесів, що відкриті в Італії мігрантами з країн, що не входять до ЄС належить українцям.

Чи потрібна віза в Італію

Наразі, для в'їзду в Італію вам достатньо мати при собі паспорт (внутрішній, закордонний або біометричний). Після прибуття в країну ви матимете можливість отримати тимчасове посвідчення на перебування в Італії, яке діє протягом 1 року.

Далі, у вас буде можливість отримати дозвіл на проживання. Для цього вам знадобиться:

оригінал та копія закордонного паспорту,

трудовий договір,

договір найму

документ, що підтверджує відсутність судимості.

Дозвіл на проживання видається на термін від 6 до 24 місяців і може бути продовжений. Після 10 років постійного проживання, особа має право подати документи на отримання громадянства Італії.

Які сезонні роботи пропонують у Великій Британії

Як і каже статистика, наразі в Італії українцям здебільшого пропонують роботи у сфері обслуговування, прибирання та агросекторі. Так, італьйскі фермери запрошують українських дівчат, хлопців та сімейні пари до 55 років на пакування сухофруктів (курага, родзинки, фініки, інжир) в Мілані.

Знання італійської мови та досвід роботи не потрібні. Треба буде контролювати виробничу лінію, перевіряти продукції на наявність браку, стікерувати її та укладати в коробки. Крім того, можлива робота на складі.

Роботодавець надає безкоштовне проживання в хостелах. У кімнатах проживають по два-три чоловіка. Сімейним парам надається можливість заселитися в окремі кімнати. Харчування за власний рахунок.

Робочий графік: мінімум 8 годин та 5 днів на тиждень. Можна брати додатковий робочий день та додаткові години.

Заробітна плата: 10 євро/год (403 грн).

Скріншот об’яви про вакансію на пакування сухофруктів. Джерело: amountwork.com

А от працювати покоївками в готелях італії запрошують тільки жінок до 58 років. Робота буде полягати в прибиранні номерів. Роботодавці забезпечують безкоштовне проживання та харчування.

Робочий графік складає 8-10 годин на день. Можна працювати до 240 годин в місяць. Норма робочого часу становить 170 годин в місяць. В робочому графіку відсутні нічні зміни.

Заробітна плата: від 1000 до 1350 євро нетто на місяць (40-54 тис. грн), плюс чайові. За кожну додаткову годину роботи, що перевищує норму, виплачується додаткова оплата у розмірі 5-5,50 євро за годину.

Скріншот об’яви про вакансію покоївки. Джерело: amountwork.com

А ще в Італії шукають доглядальниць і доглядальників, яким потрібно буде займатися доглядом за літніми громадянами Італії. Список вимог до шукачів роботи тут порівняно великий. Ось деякі з них:

мінімальне знання та розуміння італійської мови — основні слова і речення;

мінімальне знання італійської кухні — основні страви та рецепти;

досвід та стаж роботи обов'язковий;

листи та рекомендації з попередніх робіт;

охайність і порядність у роботі;

відсутність шкідливих звичок;

бути фізично здоровими;

вміти користуватися мессенджерами та мати відкриту електронну поштову скриньку.

Пропонують:

легальне оформлення;

повний пансіон: проживання, харчування, комунальні послуги, номер телефону, за рахунок сторони, що приймає;

безкоштовний номер телефону;

безкоштовне відкриття рахунку та картки в банку;

безкоштовний квиток на автобус додому після відпрацьованого терміну роботи;

кращим працівникам допомагають легалізуватися в Італії — отримати вид на проживання в країні.

Заробітна плата: до 1400 євро на місяць (56 тис. грн).

Скріншот об’яви про вакансію доглядальниці. Джерело: amountwork.com

Також в Італії шукають няню в місто Мілан. Потрібно буде доглядати дворічного хлопчика. Обов'язки будуть включати:

догляд за дитиною, включаючи купання, годування, розчісування та стрижку нігтів;

організація активних і розвиваючих ігор, таких як хованки, лови, збирання пазлів, аплікації, ліплення, малювання та ігри, що розвивають уяву;

прогулянки з дитиною два рази на день, незалежно від погодних умов, протягом не менше однієї години;

догляд за дитячим гардеробом, збереження дитячого одягу, рушників та постільної білизни у чистоті та охайному стані;

догляд за дитячими іграшками, збереження іграшок та книжок у чистоті.

Графік роботи: 4 дні на тиждень, з 9 до 18, зрідка і за попереднім погодженням треба буде залишатися подобово.

Заробітна плата: від 3000 євро на місяць (121 тис. грн).

Скріншот об’яви про вакансію няні. Джерело: amountwork.com

Добірка вакансій в Італії була б неповною без оголошення про набір працівників на макаронну фабрику. Українців запрошують працювати в місто Неаполь. Потрібно буде працювати на лінії сортування, проводити стікерівку та пакувати готову продукцію в ящики, крім того треба буде проводити контроль якості та переносити продукцію на лінію відправки.

Роботодавець надає безкоштовне проживання, із заробітної плати зніматимуть гроші лише за комунальні послуги. У кімнатах проживає по 2-3 особи.

Графік: 5/2 по 10 години на день. Можна працювати з 08:00 до 18:00 або 10:00-20:00.

Заробітна плата: 9 євро/год (362 грн).

Скріншот об’яви про вакансію на макароній фабриці. Джерело: eurabota.ua

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплатня у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць.