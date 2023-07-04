Сколько можно заработать на работе в Италии в 2023 году

Горничная. Фото: amiel.club

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Лето в самом разгаре, а это сезон, который очень многие любят украинцы. И не только за возможность хорошо отдохнуть, но и за возможность подзаработать. Вместе с приходом теплой погоды многие наши соотечественники отправляются в страны ЕС на сезонные работы. Большинство таких работ связано с тяжелым трудом в теплицах или в сфере обслуживания, однако сравнительно высокая заработная плата частично компенсирует такие неудобства.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Италии, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

До начала войны с РФ в Италии проживало более 230 тысяч граждан Украины. После 24 февраля 2022 г. количество наших мигрантов в этой стране значительно выросло. Италия занимает одно из первых мест среди стран с наибольшим количеством украинских переселенцев. С момента начала полномасштабной войны с Россией почти 170 тысяч украинцев нашли убежище в этой стране.

Около половины украинцев работают в Италии в сфере бытовых услуг, таких как домашнее хозяйство и уход за пожилыми людьми, а также разнорабочими и продавцами. Приблизительно 35% занимаются ручным неквалифицированным трудом, а 13% — специализированным. И только немногим более 3% украинцев работают в интеллектуальной и технической сферах.

Большинство украинских мигрантов занимаются низкооплачиваемой работой. Украинцы редко открывают свои бизнесы в Италии. Всего 1% из всех бизнесов, открытых в Италии мигрантами из стран, не входящих в ЕС, принадлежит украинцам.

Нужна ли виза в Италию.

Для въезда в Италию вам достаточно иметь при себе паспорт (внутренний, зарубежный или биометрический). По прибытии в страну вы сможете получить временное удостоверение на пребывание в Италии, которое действует в течение 1 года.

Далее, у вас будет возможность получить вид на жительство. Для этого вам понадобится:

оригинал и копия загранпаспорта,

трудовой договор,

договор найма

документ, подтверждающий отсутствие судимости.

Разрешение на проживание выдается на срок от 6 до 24 месяцев и может быть продлено. После 10 лет постоянного проживания лицо имеет право подать документы на получение гражданства Италии.

Какие сезонные работы предлагают в Великобритании

Как говорит статистика, сейчас в Италии украинцам в основном предлагают работы в сфере обслуживания, уборки и агросекторе. Так, итальянские фермеры приглашают украинских девушек, парней и семейные пары до 55 лет на упаковку сухофруктов (курага, изюм, финика, инжир) в Милане.

Знания итальянского языка и опыт работы не требуются. Надо будет контролировать производственную линию, проверять продукцию на наличие брака, стикеровать ее и укладывать в коробки. Кроме того, возможна работа на складе.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание в хостелах. В комнатах проживают по два-три человека. Семейным парам предоставляется возможность заселиться в отдельные комнаты. Питание за свой счет.

Рабочий график: минимум 8 часов и 5 дней в неделю. Можно брать дополнительный рабочий день и дополнительные часы.

Зарплата: 10 евро/час (403 грн).

Скриншот объявления о вакансии на упаковку сухофруктов. Источник: amountwork.com

А вот работать горничными в гостиницах Италии приглашают только женщин до 58 лет. Работа будет состоять в уборке номеров. Работодатели обеспечивают бесплатное проживание и питание.

Рабочий график составляет 8-10 часов в день. Можно работать до 240 часов в месяц. Норма рабочего времени составляет 170 часов в месяц. Ночные смены отсутствуют.

Заработная плата: от 1000 до 1350 евро нетто в месяц (40-54 тыс. грн) плюс чаевые. За каждый дополнительный час работы, превышающий норму, выплачивается дополнительная оплата в размере 5-5,50 евро в час.

Скриншот объявления о вакансии горничной. Источник: amountwork.com

А еще в Италии ищут сиделок, которым нужно будет заниматься уходом за пожилыми гражданами Италии. Список требований к соискателям работы здесь сравнительно велик. Вот некоторые из них:

минимальное знание и понимание итальянского языка – основные слова и предложения;

минимальное знание итальянской кухни – основные блюда и рецепты;

опыт и стаж работы обязателен;

письма и рекомендации с предыдущих работ;

чистоплотность и порядочность в работе;

отсутствие вредных привычек;

быть физически здоровыми;

уметь пользоваться мессенджерами и иметь открытый электронный почтовый ящик.

Предлагают:

легальное оформление;

полный пансион: проживание, питание, коммунальные услуги, номер телефона, за счет принимающей стороны;

бесплатный номер телефона;

бесплатное открытие счета и карты в банке;

бесплатный билет на автобус домой после отработанного срока работы;

лучшим работникам помогают легализоваться в Италии – получить вид на жительство в стране.

Зарплата: до 1400 евро в месяц (56 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии сиделки. Источник: amountwork.com

Также в Италии ищут няню в городе Милане. Нужно будет ухаживать за двухлетним мальчиком. Обязанности будут включать:

уход за ребенком, включая купание, кормление, расчесывание и стрижку ногтей;

организация активных и развивающих игр, таких как прятки, салки, сбор пазлов, аппликация, лепка, рисование и игры, развивающие воображение;

прогулки с ребенком два раза в день, вне зависимости от погодных условий, в течение не менее одного часа;

уход за детским гардеробом, сохранение детской одежды, полотенец и постельного белья в чистоте и чистоплотном состоянии;

уход за детскими игрушками, хранение игрушек и книг в чистоте.

График: 4 дня в неделю, с 9 до 18, с готовностью изредка и по предварительному согласованию оставаться посуточно.

Зарплата: от 3000 евро в месяц (121 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии няни. Источник: amountwork.com

Подборка вакансий в Италии была бы неполной без объявления о наборе работников на макаронную фабрику. Украинцев приглашают работать в Неаполь. Нужно будет работать на линии сортировки, проводить стикеровку и паковать готовую продукцию в ящики, кроме того, нужно будет проводить контроль качества и переносить продукцию на линию отправки.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание, с заработной платы будут снимать деньги только за коммунальные услуги. В комнатах проживает по 2-3 человека.

График: 5/2 по 10 часов в день. Можно работать с 08:00 до 18:00 или с 10:00-20:00.

Зарплата: 9 евро/час (362 грн).

Скриншот объявления о вакансии на макаронной фабрике. Источник: eurabota.ua

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц.