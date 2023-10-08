Сколько можно заработать на работе в Венгрии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: pexels.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на сентябрь текущего года в странах Европы насчитывается около 5,8 миллиона украинских беженцев. И похоже, что ситуация пока не собирается исправляться к лучшему. Согласно исследованию Центра экономической стратегии, за первые шесть месяцев 2023 года количество украинских беженцев, ищущих убежища за пределами страны, увеличилось на 300-500 тысяч человек. К сожалению, за рубежом украинцам часто приходится работать на физически тяжелых работах, таких как сельское хозяйство, строительство и сфера обслуживания.

Новини.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Венгрии.

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Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на сентябрь в Венгрии проживает более 53 тысяч украинских беженцев. При этом, согласно исследованию авторитетной словацкой аналитической организации GLOBSEC, венгерское общество продолжает выражать готовность поддерживать людей, покинувших Украину из-за войны, и не рассматривает перераспределение средств, направленных на украинцев, на своих собственных граждан.

Как ни странно, 90% венгров согласились с утверждением о том, что "мы должны продолжать оказывать поддержку беженцам из Украины, поскольку они вынуждены бежать из-за военных конфликтов".

При этом правительство Венгрии продлило срок действия вида на жительство для беженцев из Украины еще на один год. Разрешение будет действительным до 4 марта 2024 года. Украинским беженцам не нужно предпринимать никаких действий — продление состоится автоматически.

Впрочем, есть и отрицательная сторона. Украинские беженцы жалуются на то, что в Венгрии трудно найти жилье, и оно дорожает, а также на низкооплачиваемые вакансии.

Какие документы нужны для въезда в Австрию

Гражданам Украины разрешено въезжать в Венгрию, если у них есть биометрический паспорт или действительная шенгенская виза. Однако по свидетельству о рождении, украинскому внутреннему паспорту (в форме книжечки или ID карты), или вообще без документов въезд украинцам в Венгрию запрещен.

Какие работы предлагают в Венгрии

В странах Европейского Союза, включая Венгрию, компании активно ищут сотрудников в таких сферах, как сельское хозяйство, обслуживание и физически активные работы, не требующие особых профессиональных навыков.

Домохозяйка в Будапешт

В Будапеште предлагают работу по уборке и поддержанию чистоты дома. Как указано в объявлении, кандидаты должны заботиться о порядке в разных помещениях, включая спальни, гостиную, ванную комнату и кухню. Также, при необходимости, нужно будет стирать и гладить белье.

Кроме того, нужно иметь опыт работы домохозяйкой или уборщицей. График работы гибкий. Работодатель обеспечивает необходимыми средствами для исполнения обязанностей.

Заработная плата: 3400 евро/мес (примерно 132 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу домохозяйкой в Будапешт. Источник: layboard.com

Опалубители, бетонщики и арматурщики в Будапеште

В Будапеште предлагают работу опалубщикам, бетонщикам и арматурщикам. График работы: 6 рабочих дней в неделю, с продолжительностью рабочего дня 10 часов. В субботу — сокращенное количество часов, а в воскресенье предоставляется выходной. Перерыв на обед составляет 40 минут. Кроме того, предусмотрены короткие перерывы в течение рабочего дня.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание в съемных квартирах или домах, где проживают по 2-3 человека в одной комнате. Для сотрудников предоставляется автомобиль для выезда на работу. Также сотрудникам бесплатно предоставляется специальная рабочая одежда.

Заработная плата: от 1200 евро/мес (примерно 46,6 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу опалубщиками, бетонщиками и арматурщиками в Будапешт. Источник: layboard.com

Упаковщик игрушек и конструкторов в Абоне

А в городе Абонь ищут упаковщика игрушек и конструкторов. Рассматриваются семейные пары, а также мужчины и женщины от 20 до 60 лет.

Обязанности включают упаковку мягких игрушек и конструкторов, проведение проверки на брак, а также поклейку стикеров и ценников.

График работы: 8-12 часов, 5-6 дней в неделю. Оплачиваемые обеды предоставляются дважды в день с перерывами по 30 минут: один в 10:00 и второй в 14:00.

Жилье обеспечивается работодателем бесплатно. Размещение в комнатах по 2-3 человека. Комнаты оборудованы всеми необходимыми удобствами. Кроме того, на работу и обратно бесплатно возит служебный транспорт.

Заработная плата: 1200 евро/мес (примерно 46,6 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу упаковщика игрушек и конструкторов в Абонь. Источник: layboard.com

Повар на завтраки в Будапешт

Международная сеть пятизвездочных отелей с известной репутацией предлагает работу повару в отеле, расположенном в центре Будапешта.

Для этой вакансии нужны кандидаты с базовым знанием английского, начиная с уровня A2, а также с опытом работы на кухне в течение минимум 6 месяцев или с соответствующими навыками.

Обязанности включают приготовление завтраков для гостей отеля.

График работы предусматривает одну смену, 5 дней в неделю, с началом в 05:00 и окончанием в 13:30. Также предоставляется возможность работы сверхурочно. Работодатель оплачивает отпускные, больничные и праздничные дни.

Жилье также обеспечивает работодатель: 2-х и 3-комнатные квартиры, где каждый сотрудник имеет отдельную комнату. Также предоставляются ежемесячные проездные билеты или компенсация расходов на топливо, если у сотрудника есть свой автомобиль.

Заработная плата: 1300 евро/мес (примерно 50,5 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу поваром на завтраки. Источник: layboard.com

Горничная в отеле Будапешта

Кроме того, отели Будапешта приглашают мужчин и женщин, независимо от опыта, на работу горничными в отеле. Обязанности включают в себя проведение комплексной уборки номеров отеля.

График работы: с 07:30 до 16:00, 5 дней в неделю. Жилье предоставляется работодателем. Также предоставляются ежемесячные проездные билеты или компенсация расходов на топливо, если у сотрудника есть свой автомобиль.

Заработная плата: 700 евро/мес (примерно 27 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу горничной в отель Будапешту. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании.