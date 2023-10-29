Сколько можно заработать на работе в Хорватии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: poslovni.hr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение стало шоком для многих украинцев. В настоящее время миллионы украинских беженцев ищут убежище в странах Европейского союза. По данным Управления Верховного комиссара ООН, на 22 октября текущего года по всему миру находится 6,2 миллиона украинцев, а в странах Европы численность украинских беженцев превышает 5,8 миллиона. Одной из основных проблем для них остается поиск работы. К сожалению, за пределами Украины украинцам часто приходится заниматься физически тяжелым трудом, включая сельское хозяйство, строительство и сферу обслуживания.

Новини.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Хорватии.

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Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на октябрь в Хорватии насчитывается около 24 тысяч украинских беженцев. Хорваты с большой добротой приняли украинских беженцев с самого начала российского вторжения, оказывая им полную поддержку и необходимые предметы первой необходимости.

В настоящее время Хорватия оказывает украинцам единовременную финансовую помощь в размере примерно 300 евро, а также покрывает расходы на проживание и связанные с этим расходы. Наибольшее количество беженцев обосновалось в столице Хорватии, Загребе, а также в прибрежной Сплитско-Далматинской жупании и на севере региона Приморье-Горский Котар в окрестностях порта Риека.

В Хорватии украинцам обычно предлагают вакансии горничной, хостес, официанта, бармена, бариста, повара, курьера, администратора и аниматора. Иностранцы также могут найти работу кассира, водителя грузовика, столяра, механика, строителя или плотника. Кроме того, женщины могут устроиться на вакансии швеи, танцовщицы, няни или домработницы.

По данным на 2023 год, средняя зарплата в Хорватии составляет 5000 хорватских кун (около 670 евро).

Какие документы нужны для въезда в Хорватию

Хорватия является членом Европейского союза. Украинцы, прибывающие на хорватскую границу, должны объявить о себе как о лицах, нуждающихся в временной защите. Для въезда в Хорватию им необходимо предоставить паспорт или удостоверение личности.

После того, как вы объявили о необходимости защиты, полиция возьмет ваши отпечатки пальцев и, если вам старше 14 лет, сделает вашу фотографию. Министерство внутренних дел выдаст вам официальное уведомление, подтверждающее ваш статус как лица, ищущего убежища, и направит вас в течение определенного периода времени, обычно в пределах 48 часов, в центр приема лиц, ищущих убежища. Этот этап часто называют "выражением намерения просить убежища".

Для въезда в Хорватию украинским переселенцам необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности. Наличие биометрического паспорта не является обязательным требованием для пересечения границы.

Кроме того, граждане Украины, эвакуируемые с оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия, имеют право иметь при себе только внутренний паспорт. Граждане с других территорий обязательно должны иметь биометрический паспорт. Дети младше 16 лет должны иметь при себе свидетельство о рождении. Они могут пересекать границу даже если путешествуют только с одним родителем без официального разрешения второго.

Какие работы предлагают в Хорватии

В странах Европейского Союза, в том числе в Хорватии, компании активно набирают сотрудников в отраслях, связанных с сельским хозяйством, обслуживанием и физически тяжелыми работами, не требующими особых профессиональных навыков.

Собиратели разных ягод в Загребе

В городе Загреб (40 км от самого Загреба) нужны сборщики различных видов ягод, включая яблоки, оливки, виноград, арбузы и чернику. Эта работа сезонная.

Условия включают бесплатное проживание в частных домах, бесплатное питание и индивидуальный график работы (возможность работать 7 дней в неделю). Доезд до места работы осуществляется самостоятельно. Основной обязанностью сборщиков ягод является сбор ягод с соблюдением установленных норм.

Заработная плата: от 1000 евро/мес (примерно 38,5 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу сборщиком различных ягод в Загребе. Источник: layboard.com

Продавец в город Пула

В городе Пула срочно ищут продавцов и работников для выкладки товаров в магазинах сети Study. Вакансия доступна для мужчин и женщин. Среди обязанностей: наполнение полок товарами, а также после месяца стажировки работу на кассе и выполнение других обязанностей.

График работы, предусматривает 6 дней в неделю с рабочими днями продолжительностью 7-8 часов. Сверхурочные времена оплачиваются дополнительно. Также предоставляется опция проживания для работников.

Заработная плата: 1000 евро/мес (примерно 38,5 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу продавцом в городе Пула. Источник: layboard.com

Рабочие в кондитерских магазинах на побережье Адриатического моря

Украинских девушек приглашают на работу в кондитерских магазинах Хорватии, специализирующихся на продаже мороженого, пирожных, тортов и безалкогольных напитков. Эти вакансии доступны в разных городах, находящихся на побережье Адриатического моря, включая Новиград, Пореч, Пула, Сплит, Задар, Умаг, Ловран, Крк и Хвар. Опыт работы в данной сфере не нужен. Вакансия доступна для женщин от 18 до 45 лет.

Для этой вакансии требуется базовое знание английского языка на уровне A1-A2. График работы включает 6 рабочих дней в неделю с недельной нагрузкой 40 часов. Работники могут выбирать один выходной день по своему усмотрению. Предусмотрена оплата за сверхурочные часы.

Компания предоставляет жилье. Также предоставляется помощь с оформлением необходимых документов, включая грин-карту.

Заработная плата: 1450 евро/мес (примерно 55,9 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу в кондитерских магазинах на побережье Адриатического моря. Источник: layboard.com

Официанты в Загребе

В центре города Загреб открыта постоянная вакансия официанта в популярном ала-карте ресторане.

Требования к кандидатам включают в себя опыт работы барменом, сервитером или официантом, начальное знание хорватского языка, высокую мотивацию к труду, способность эффективно работать в коллективе, возраст до 40 лет.

График работы посменный с 9:00 до 15:00 и с 15:00 до 23:00, 6 рабочих дней в неделю с одним выходным днем.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание в комнатах на два человека неподалеку от места работы. Также предоставляется бесплатное питание и напитки для сотрудников.

Заработная плата: 1000 евро/мес (примерно 38,5 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу официантом в Загребе. Источник: layboard.com

Упаковщик на кофейную фабрику в Загребе

На кофейной фабрике Jacobs в Загребе открыта вакансия упаковщика. Для проезда на место работы предоставляется бесплатный транспорт. Жилье для сотрудников находится всего в 15 минутах езды от места работы. Также предоставляется возможность карьерного роста внутри компании.

Рабочая одежда для сотрудников предоставляется в двух комплектах. Кроме того, сотрудникам предоставляется возможность участвовать в процессах оптимизации и смены рабочих процедур. График работы предусматривает 5-дневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00.

Заработная плата: 2000 евро/мес (примерно 77,1 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу упаковщиком на кофейной фабрике в Загребе. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании. В Венгрии в некоторых должностях украинцам предлагают до 3400 евро в месяц.