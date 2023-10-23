Скільки можна заробити на роботі у Болгарії в 2023 році

Банкноти євро. Фото: zodiac-international.ae

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення болісно вдарило по багатьом українцям. Мільйони українських біженців наразі шукають прихистку в країнах ЄС. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на 10 жовтня поточного року в країнах Європи налічується більш ніж 5,8 мільйона українців.Там головною проблемою для них залишається пошук роботи. На жаль, за кордоном українцям часто пропонують працювати на фізично важких роботах, таких як сільське господарство, будівництво та сфера обслуговування.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям у Болгарії.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень в Болгарії попросили притулку близько 170 тисяч українців. При цьому у Болгарії немає системи регулярних виплат для українскьих біженців. Натомість їм надається одноразова фінансова допомога у розмірі 375 левів (приблизно 190 євро) на кожного дорослого. Крім того, видаються одноразові ваучери на продукти, еквівалентні 50 євро.

У Болгарії мінімальна заробітна плата встановлена на погодинній ставці та становить 780 левів, що еквівалентно 389 євро або 15 424 гривень. Це означає, що мінімальна зарплата за годину в країні становить 2,37 євро. Середні зарплати у Болгарії також не відрізняються високими цифрами. У провінції рівень зарплат становить від 450 до 500 євро. У Софії, столиці країни, середні зарплати варіюються від 600 до 750 євро.

Які документи потрібні для в'їзду у Болгарію

Через надзвичайну ситуацію в'їзд у Болгарію громадянам України, які рятуються від війни, дозволено за наявності наступних документів:

Паспорт старого зразка без біометричних даних.

Посвідчення особи (ID-картка).

Водійські права.

Свідоцтво про народження (для дітей до 14 років).

Якщо в особи відсутні перелічені вище документи, що засвідчують особу, в'їзд можливий за наявності наступних документів:

Сертифікати.

Перепустки.

Дипломи.

Картки про членство.

Банківські картки.

Трудові книжки.

Документи на майно та інші аналогічні документи.

Якщо особа взагалі не має жодних документів, в'їзд можливий лише у винятковому порядку після огляду прикордонною поліцією.

Які роботи пропонують в Угорщині

У країнах Європейського Союзу, включаючи Болгарію, компанії активно шукають співробітників у таких галузях, як сільське господарство, обслуговування та фізично важкі роботи, які не потребують особливих професійних навичок.

Пакувальник на фабрику шоколаду у Варну

В місті Варна шукають пакувальників на фабрику шоколаду Ferrero. Посада відкрита для чоловіків, жінок та сімейних пар віком від 18 до 60 років.

Графік роботи: 5-6 днів на тиждень з робочими днями тривалістю від 8 до 12 годин, що може бути обговорено з роботодавцем. Субота працює за бажанням, а неділя є вихідною.

Завдання, які необхідно виконувати на цій посаді, включають упаковку та перепакування продукції, сортування товарів, наклейку стікерів на упаковку, а також роботу з розвантаження та завантаження товарів.

Графік роботи гнучкий, 5-6 днів на тиждень, зміни тривалістю від 8 до 12 годин, що обговорюється з роботодавцем. Субота доступна за бажанням, неділя завжди є вихідним днем. Роботодавець надає безкоштовне житло у приватних будинках чи квартирах, а також організовує транспортування на роботу.

Заробітна плата: 2000 євро/міс (приблизно 77,3 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу пакувальника на фабрику шоколаду у Варну. Джерело: layboard.com

Різноробочий на будівництво в Софію

В столиці Болгарії, місті Софія, шукають різноробочого на будівництво.Попередній досвід у будівництві не потрібен, але важлива відсутність шкідливих звичок. Додатковим плюсом буде наявність посвідчення водія категорії В.

Як зазначає роботодавець, співробітникам надається можливість освоєння нових навичок та зростання заробітної плати. Роботодавець забезпечує безкоштовним житлом та надає службовий автомобіль для виїзду на об'єкти.

Обов'язки включають роботу на великих будівельних об'єктах та допомогу майстрам у виконанні різних робіт. Графік роботи складає 6 днів на тиждень з 8:00 до 17:00.

Заробітна плата: 1300 євро/міс (приблизно 50,2 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу різноробочого на будівництво в Софію. Джерело: layboard.com

Працівники в пекарню в Банкя

У місті Банкя, відкрито вакансію в пекарні. Робота на пакувальному верстаті. Потенційним працівникам пропонуються різні переваги, включаючи офіційне працевлаштування та надання безкоштовного житла, розташованого лише за 15 хвилин пішої доступності від робочого місця. Робочий день на цій посаді становить 8-10 годин, з вихідними у суботу та неділю.

Додатково, співробітникам надається дворазове харчування, включаючи можливість відвідування їдальні, а також надання різних продуктів, таких як сендвічі, овочі, фрукти, ягоди, вода та чай, безкоштовно.

Вік кандидатів від 17 до 50 років. Також важливою вимогою є наявність біометричного паспорту.

Заробітна плата: 2500 євро/міс (приблизно 96,6 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу в пекарні в Банкя. Джерело: layboard.com

Офіціанти у готелі Банско

У готелі "Елбрус" та балнеоготелі "Аура", розташованих в місті Банско, починаючи з 1 грудня 2023 року, відкриті вакансії на наступні посади: офіціанти для обслуговування шведського столу та помічники кухаря.

Графік роботи передбачає 8-годинний робочий день, який складатиме 6 днів на тиждень. Співробітникам надається безкоштовне триразове харчування, а також офіційне оформлення трудових відносин буде офіційним.

Заробітна плата: 400 євро/міс (приблизно 15,4 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу офіціантои у готелі Банско. Джерело: layboard.com

Няня для дитини в Бургас

В місті Бургас шукають няню для дитини віком 1,3 роки. Робочий графік передбачає роботу 3 місяці з наступним тримісячним періодом відпочинку. Неділя – вихідний, а також додаткові вихідні за погодженням.

Няня проживатиме з сім'єю в їхньому будинку. Надається харчування, а також відшкодовуються витрати на дорогу. Основні обов'язки включають повний догляд за дитиною, включаючи гігієнічні процедури, приготування їжі, годування, ігри, розвиток відповідно до віку, прогулянки, підтримання чистоти в дитячій кімнаті, догляд за речами дитини, а також супровід сім'ї під час відпустки.

Вимоги до кандидатів включають досвід роботи нянею не менше 3 років, наявність педагогічної освіти, активність, надійність, відсутність шкідливих звичок, а також прояв любові до дітей та здатність привертати увагу дитини.

Заробітна плата: 1700 євро/міс (приблизно 65,7 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу няні для дитини в Бургас. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії. В Угорщині на деяких посадах українцям пропонують до 3400 євро на місяць.