Сколько можно заработать на работе в Болгарии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: zodiac-international.ae

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение болезненно ударило по многим украинцам. Миллионы украинских беженцев сейчас ищут убежища в странах ЕС. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 10 октября текущего года в странах Европы насчитывается более 5,8 миллиона украинцев. Там главной проблемой для них остается поиск работы. К сожалению, за границей украинцам часто предлагают работать на физически тяжелых работах, таких как сельское хозяйство, строительство и сфера обслуживания.

Новини.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Болгарии.

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Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на октябрь в Болгарии попросили убежища около 170 тысяч украинцев. При этом у Болгарии нет системы регулярных выплат для украинских беженцев. Вместо этого им предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 375 левов (примерно 190 евро) на каждого взрослого. Кроме того, выдаются одноразовые ваучеры на продукты, эквивалентные 50 евро.

В Болгарии минимальная заработная плата установлена по почасовой ставке и составляет 780 левов, что эквивалентно 389 евро или 15424 гривен. Это означает, что минимальная зарплата за час в стране составляет 2,37 евро. Средние зарплаты в Болгарии тоже не отличаются высокими цифрами. В провинции уровень зарплат составляет от 450 до 500 евро. В Софии, столице страны, средние зарплаты варьируются от 600 до 750 евро.

Какие документы нужны для въезда в Болгарию

Из-за чрезвычайной ситуации въезд в Болгарию гражданам Украины, спасающимся от войны, разрешен при наличии следующих документов:

Паспорт старого образца без биометрических данных.

Удостоверение личности (ID-карта).

Водительские права.

Свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет).

Если у лица отсутствуют вышеперечисленные документы, удостоверяющие личность, въезд возможен при наличии следующих документов:

Сертификаты.

Пропуска.

Дипломы.

Карточки о членстве.

Банковские карты.

Трудовые книги.

Документы на имущество и другие подобные документы.

Если у лица вообще нет документов, въезд возможен только в исключительном порядке после осмотра пограничной полицией.

Какие работы предлагают в Венгрии

В странах Европейского Союза, включая Болгарию, компании активно ищут сотрудников в таких отраслях, как сельское хозяйство, обслуживание и физически тяжелые работы, не требующие особых профессиональных навыков.

Упаковщик на фабрику шоколада в Варне

В городе Варна ищут упаковщиков на фабрику шоколада Ferrero. Должность открыта для мужчин, женщин и семейных пар от 18 до 60 лет.

График работы: 5-6 дней в неделю с рабочими днями от 8 до 12 часов, что может быть обсуждено с работодателем. Суббота работает по желанию, а воскресенье выходное.

Задания, которые необходимо выполнять на этой должности, включают упаковку и переупаковку продукции, сортировку товаров, наклейку стикеров на упаковку, а также работу по разгрузке и погрузке товаров.

График работы гибкий, 5-6 дней в неделю, смены продолжительностью от 8 до 12 часов, что обсуждается с работодателем. Суббота доступна по желанию, воскресенье всегда является выходным днем. Работодатель предоставляет бесплатное жилье в частных домах или квартирах, а также организует транспортировку на работу.

Заработная плата: 2000 евро/мес (примерно 77,3 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу упаковщика на фабрику шоколада в Варну. Источник: layboard.com

Разнорабочий на строительство в Софию

В столице Болгарии, городе София, ищут разнорабочего на строительство. Предыдущий опыт в строительстве не нужен, но важно отсутствие вредных привычек. Дополнительным плюсом будет наличие водительского удостоверения категории В.

Как отмечает работодатель, сотрудникам предоставляется возможность освоения новых навыков и роста заработной платы. Работодатель обеспечивает бесплатное жилье и предоставляет служебный автомобиль для выезда на объекты.

Обязанности включают в себя работу на больших строительных объектах и помощь мастерам в выполнении различных работ. График работы составляет 6 дней в неделю с 8:00 до 17:00.

Заработная плата: 1300 евро/мес (примерно 50,2 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу разнорабочего на строительство в Софию. Источник: layboard.com

Работники в пекарню в Банке

В городе Банке, открыта вакансия в пекарне. Работа на упаковочном станке. Потенциальным работникам предлагаются различные преимущества, включая официальное трудоустройство и предоставление бесплатного жилья, расположенного всего в 15 минутах пешей доступности от рабочего места. Рабочий день в этой должности составляет 8-10 часов, с выходными в субботу и воскресенье.

Дополнительно сотрудникам предоставляется двуразовое питание, включая возможность посещения столовой, а также предоставление различных продуктов, таких как сэндвичи, овощи, фрукты, ягоды, вода и чай, бесплатно.

Возраст кандидатов от 17 до 50 лет. Также важным требованием есть наличие биометрического паспорта.

Заработная плата: 2500 евро/мес (примерно 96,6 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу в пекарне в Банке. Источник: layboard.com

Официанты в отеле Банско

В отеле "Элбрус" и балнегостинице "Аура", расположенных в городе Банско, начиная с 1 декабря 2023 года, открыты вакансии на следующие должности: официанты для обслуживания шведского стола и помощники повара.

График работы предусматривает 8-часовой рабочий день, который составит 6 дней в неделю. Сотрудникам предоставляется бесплатное трехразовое питание, а также официальное оформление трудовых отношений будет официальным.

Заработная плата: 400 евро/мес (примерно 15,4 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу официанты в отеле Банско. Источник: layboard.com

Няня для ребенка в Бургасе

В городе Бургас ищут няню для ребенка 1,3 года. Рабочий график предусматривает работу 3 месяца с последующим трехмесячным периодом отдыха. Воскресенье – выходной, а также дополнительные выходные по согласованию.

Няня будет проживать с семьей в их доме. Предоставляется питание, а также возмещаются затраты на дорогу. Основные обязанности включают полный уход за ребенком, включая гигиенические процедуры, приготовление пищи, кормление, игры, развитие по возрасту, прогулки, поддержание чистоты в детской комнате, уход за вещами ребенка, а также сопровождение семьи во время отпуска.

Требования к кандидатам включают в себя опыт работы няней не менее 3 лет, наличие педагогического образования, активность, надежность, отсутствие вредных привычек, а также проявление любви к детям и способность привлекать внимание ребенка.

Заработная плата: 1700 евро/мес (примерно 65,7 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу няни для ребенка в Бургасе. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании. В Венгрии в некоторых должностях украинцам предлагают до 3400 евро в месяц.