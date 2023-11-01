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Кияни втратили 300 млн грн через завищені тарифи на комунальні послуги

1 листопада 2023 12:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кияни втратили 300 млн грн через завищені тарифи на комунальні послуги
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Приблизно 300 млн гривень було фактично вкрадено з кишень киян за 2022 рік. Це сталося через завищення комунальниками втрат, що входять до тарифу на транспортування теплової енергії. 

Про це повідомляє Закон і Бізнес.

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Газета зробила такі висновки із результатів експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що фігурують в одній із судових справ.

"За оцінками експертів ринку, які проаналізували висновки КНДІСЕ, оператором тепломереж у тарифи на транспортування теплової енергії включено практично в 10 разів більшу суму, ніж фактичні втрати при передачі тепла трубопроводами. Ці, підвищені у 2020 році майже в чотири рази, тарифи були затверджені розпорядженнями КМДА від 23.04.2020 №636 (надалі тарифи на транспортування зросли ще майже вдвічі)", — повідомляється в публікації.

Видання пише, що водночас влада Києва вимагає від уряду компенсації різниці в тарифах, наголошуючи, що борг перед столицею становить 6,8 млрд гривень.

"Отже, або у КМДА не знають про те, як сформовані тарифи, зокрема, на транспортування теплової енергії, або покривають тих, хто сидить на "золотій" трубі теплопостачання", — додали у статті.

У КМДА не звертають уваги на складові, які за три роки зумовили зростання тарифів Київтеплоенерго на транспортування теплоенергії більш ніж у 8 разів — з 90 грн/Гкал у 2019 році до 668 грн/Гкал у 2022 році.

"Можливо, йдеться вже не про сотні мільйонів, а мільярди гривень, переплачені за комунальні послуги за опалення", — пишуть журналісти.

Наразі вживаються заходи щодо порушення кримінального провадження з метою повернення переплачених коштів та покарання посадових осіб Київтеплоенерго та чиновників із КМДА.

Нагадаємо, тарифи на електрику та газ вразять українців у листопаді. У Європі ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) за 1 тис куб. м. сягають 557,6 долара, що більше за останній місяць більш ніж на 50%. У той час як в Україні зберігаються стабільні ціни на газ та електроенергію для населення.

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