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Тарифы на электричество и газ поразят украинцев в ноябре — что напечатают в счетах

31 октября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на коммуналку — сколько будут платить украинцы в ноябре
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Европе цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) за 1 тыс. куб. м. достигают 557,6 доллара, что больше за последний месяц более чем на 50%. В то время как в Украине сохраняются стабильные цены на газ и электроэнергию для населения.

Об этом сообщают представители НАК "Нафтогаза".

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Какие будут тарифы в ноябре

Как отмечают в компании, стабильный тариф на природный газ установлен до завершения отопительного сезона. Цена от Нафтогаза, обеспечивающего ресурсом 98% потребителей, составляет 7,96 грн/куб.

По словам главы компании Алексея Чернышев, стоимость останется такой минимум до апреля 2024 года.

По данным Министерства энергетики, тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей, повышенный в июне, продолжит действовать на том же уровне в ноябре.

Сейчас украинцы платят за электричество по единому тарифу — 2,64 грн/кВт-час. Год назад ежемесячный размер платежа семьи в среднем за электричество составлял 358 грн при потреблении 249 кВт-час, в ноябре этого года украинцы заплатят уже 657 грн.

В то же время, с 1 ноября изменится тариф на электроэнергию для малых небытовых потребителей.

В частности, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить:

  • 638,6 грн/кВт-ч — первый класс напряжения;
  • 704,8 грн/кВт-ч — второй класс напряжения.

Клиентам сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" придется платить:

  • 661,5 грн/кВт-ч — первый класс напряжения;
  • 790,8 грн/кВт-ч – второй класс напряжения.

Для сетей ПАО "Укрзализныця" тарифы следующие:

  • 668,9 грн/кВт-ч — за первый класс напряжения;
  • 843,4 грн/кВт-ч — за второй класс напряжения.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Украине за год подорожали жилищно-коммунальные услуги. Наблюдается увеличение стоимости с сентября 2022 по сентябрь 2023-го.

Также мы писали, что в 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может возрасти один из главных тарифов.

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