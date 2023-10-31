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Тарифи на електрику та газ вразять українців в листопаді — що надрукують в рахунках

31 жовтня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на комуналку — скільки платитимуть українці у листопаді
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Європі ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) за 1 тис. куб. м сягають 557,6 долара, що більше за останній місяць на понад 50%. Тоді як в Україні зберігаються стабільні ціни на газ та електроенергію для населення.

Про це повідомляють представники НАК "Нафтогазу".

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Які будуть тарифи у листопаді

Як зазначають у компанії, стабільний тариф на природний газ встановлено до завершення опалювального сезону. Ціна від Нафтогазу, який забезпечує ресурсом 98% споживачів, становить 7,96 грн/куб.

За словами голови компанії Олексія Чернишов, вартість залишиться такою щонайменше до квітня 2024 року.

За даними Міністерства енергетики, тариф на електричну енергію для побутових споживачів, підвищений у червні, продовжить діяти на тому ж рівні у листопаді. Зараз українці платять за електрику за єдиним тарифом — 2,64 грн/кВт-год. Рік тому щомісячний розмір платежу сім'ї у середньому за електрику становив 358 грн за споживання 249 кВт-год, цьогоріч у листопаді українці заплатять вже 657 грн.

Водночас з 1 листопада зміниться тариф на електроенергію для малих непобутових споживачів.

Зокрема, клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

  • 638,6 грн/кВт-год — перший клас напруги;
  • 704,8 грн/кВт-год — другий клас напруги.

Клієнтам мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" доведеться платити:

  • 661,5 грн/кВт-год — перший клас напруги;
  • 790,8 грн/кВт-год — другий клас напруги.

Для мереж ПАТ "Укрзалізниця" тарифи такі:

  • 668,9 грн/кВт-год — за перший клас напруги;
  • 843,4 грн/кВт-год — за другий клас напруги.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що в Україні за рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Спостерігається збільшення вартості із вересня 2022-го по вересень 2023-го.

Також ми писали, що у 2024 році через ймовірну девальвацію національної валюти, інфляцію та можливі російські атаки по об'єктах енергоінфраструктури може зрости один з головних тарифів.

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