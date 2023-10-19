Тарифи на електрику — українців попередили про зростання цін

Гаманець у руках. Фото: Unplush

У 2024 році через ймовірну девальвацію національної валюти, інфляцію та можливі російські атаки по об'єктах енергоінфраструктури може зрости один з головних тарифів на комунальні послуги. Йдеться про подорожчання електричної енергії.

На такій думці сходяться низка експертів, повідомляє видання Delo.ua.

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Прогноз щодо цін на електрику у 2024 році

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, в осінньо-зимовий сезон, коли температура опуститься до 0 градусів за базовим сценарієм, середня вартість електроенергії перебуватиме в межах 4,5 тис.-4,8 тис. грн/МВт-год, за пікових навантажень буде вища. Водночас, починаючи з кінця квітня-початку травня, коли рівень споживання електрики упаде та посилиться виробництво відновлюваних джерел енергії та Укргідроенерго, ресурс стане дешевшим. Ціна буде в межах 4 тис.-4,2 тис. грн/МВт-год.

Він зауважив, що тариф на постачання та розподілення електричної енергії підвищиться на 15-20%.

На думку директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, вартість електроенергії 2024-го зростатиме в основному у зв'язку з інфляцією в країні та знеціненням гривні. Такоє вартість залежатиме від змоги уберегти енергетичну систему від російських обстрілів. Вищезгадані фактори наступного року призведуть до подорожчання електроенергії на 20%, переконаний він.

Також експерти вважають, що визначальним чинником щодо цін стане рішення регулятора щодо прайскепів. Його ухвалюватимуть до 1 листопада 2023 року, ймовірно залишивши ціни на цьому ж рівні. Проте існує варіант, що ціни таки зростуть.

"Зараз максимальна ціна електроенергії в години вечірнього піку споживання становить 7200 грн/МВт-год, якщо прайскеп підвищать до 10 000 грн/МВт-ч, то, мабуть, ціна на біржі на такому рівні і закриватиметься, бо цей час дефіцитний", — припускають фахівці.

Що кажуть в уряді

Як зазначають у Міністерстві енергетики України, тарифи на електроенергію для населення під час опалювального сезону 2023/2024 років не змінюватимуть. Тому, незалежно від обсягу споживання, українці надалі платитимуть 2,64 гривні за кВт/годину.

Там запевняють, що продовжуватимуть дію положення про покладання спецобов'язків на учасників ринку електроенергії щодо забезпечення населення доступною електрикою до кінця сезону, відтак — поки що питання підвищення вартості ресурсу не обговорюється.

Раніше Сполучені Штати надіслали українській владі рекомендації, де йдеться про необхідність підвищення тарифів на газ та електроенергію. На реалізацію лібералізації ринків газу та електрики відведено 12 місяців.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, у низці міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунпослуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Також ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.