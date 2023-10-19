Тарифы на электричество — украинцев предупредили о росте цен

Кошелек в руках. Фото: Unplush

В 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может вырасти один из главных тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о подорожании электрической энергии.

В таком мнении сходятся ряд экспертов, сообщает издание Delo.ua.

Читайте также:

Прогноз по ценам на электричество в 2024 году

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, в осенне-зимний сезон, когда температура опустится до 0 градусов по базовому сценарию, средняя стоимость электроэнергии будет находиться в пределах 4,5 тыс.-4,8 тыс. грн/МВт-ч, при пиковых нагрузках будет выше. В то же время, начиная с конца апреля-начала мая, когда уровень потребления электричества упадет и усилится производство возобновляемых источников энергии и Укргидроэнерго, ресурс станет дешевле. Цена будет в пределах 4 тыс.-4,2 тыс. грн/мВт-ч.

Он отметил, что тариф на поставку и распределение электрической энергии повысится на 15-20%.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, стоимость электроэнергии в 2024 году будет расти в основном в связи с инфляцией в стране и обесцениванием гривны. Такая стоимость будет зависеть от возможности уберечь энергетическую систему от российских обстрелов. Вышеупомянутые факторы в следующем году приведут к удорожанию электроэнергии на 20%, убежден он.

Также эксперты считают, что определяющим фактором в отношении цен станет решение регулятора по прайскепам. Его будут принимать до 1 ноября 2023 года, вероятно, оставив цены на этом же уровне. Однако существует вариант, что цены все-таки вырастут.

"Сейчас максимальная цена электроэнергии в часы вечернего пика потребления составляет 7200 грн/МВт-ч, если прайскеп повысят до 10 000 грн/МВт-ч, то, пожалуй, цена на бирже на таком уровне и будет закрываться, потому что эти часы дефицитны", — предполагают специалисты.

Что говорят в правительстве

Как отмечают в Министерстве энергетики Украины, тарифы на электроэнергию для населения во время отопительного сезона 2023/2024 годов не будут менять. Поэтому, независимо от объема потребления, украинцы будут платить 2,64 гривны за кВт/час.

Там уверяют, что будут продолжать действие положения о возложении спецобязанностей на участников рынка электроэнергии по обеспечению населения доступным электричеством до конца сезона, поэтому пока вопрос повышения стоимости ресурса не обсуждается.

Ранее Соединенные Штаты направили украинским властям рекомендации, где речь идет о необходимости повышения тарифов на газ и электроэнергию. На реализацию либерализации рынков газа и электричества отведено 12 месяцев.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в ряде городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунуслуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

Также мы писали, что эксперты назвали экономически обоснованные тарифы жилищно-коммунальных услуг. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.