Комунальні послуги в Україні — експерти назвали реальні тарифи

Прилад обліку. Фото: NPC Ukrenergo

Експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

Про це розповіла координаторка комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко.

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Які мають бути тарифи на ЖКП

Варто зауважити, що днями Сполучені Штати надіслали Україні рекомендації, де йдеться про необхідність підвищення тарифів на природний газ та електричну енергію. На реалізацію лібералізації ринків газу та електрики відводять один рік. Нині через війну в країні діє "ручне" регулювання цін.

Деякі тарифи на комунальні послуги не чіпали кілька років, на деякі наклали заборону на підвищення під час війни. Тоді як реальна вартість за електрику, воду та "блакитне паливо" є значно вищою.

Так, за словами експертки з житлово-комунальних програм, справжня вартість природного газу мала б бути на рівні 10-12 гривень за один кубічний метр. Тоді як нині переважна більшість населення платить за фіксованим тарифом "Нафтогазу" — 7,96 гривні (разом з ПДВ).

Холодна вода та електроенергія мали б зрости щонайменше на 50%. Тобто один кіловат мав би коштувати більше 5 гривень. Тоді як зараз діє єдиний тариф на рівні 2,64 гривні за кВт⋅год.

Теплова енергія та гаряча вода мали підвищитися у вартості на 70 – 80% залежно від методики виробництва.

Такі тарифи економічно доцільні на думку Тетяни Бойко, проте, якими вони будуть — вирішить Кабінет міністрів.

Що кажуть в уряді

У Кабміні заявляють, що до кінця опалювального сезону ціни на комунальні послуги не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній сезон залишаться без змін.

Крім того, в країні до кінця воєнного стану та ще шість місяців після діє заборона на підвищення послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу газу.

Проте днями в ефірі телемарафону міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що в уряді готові виконувати надіслані рекомендації США щодо підвищення вартості газу та електрики для українців. У зв'язку з цим збираються виділити на субсидії більше — 50 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.

Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.