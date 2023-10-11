Коммунальные услуги в Украине — эксперты назвали реальные тарифы

Прибор учета. Фото: NPC Ukrenergo

Эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

Об этом рассказала координатор коммунальных и энергетических программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко.

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Следует отметить, что на днях Соединенные Штаты направили Украине рекомендации, где речь идет о необходимости повышения тарифов на природный газ и электрическую энергию. На реализацию вопроса либерализации рынков газа и электричества отводится один год. В настоящее время из-за войны в стране действует "ручное" регулирование цен.

Некоторые тарифы на коммунальные услуги не трогали несколько лет, на некоторые наложили запрет на повышение во время войны. В то время как реальная стоимость электричества, воды и "голубого топлива" значительно выше.

Так, по словам эксперта по жилищно-коммунальным программам, настоящая стоимость природного газа должна быть на уровне 10-12 гривен за один кубический метр. В то время как подавляющее большинство населения платит по фиксированному тарифу "Нафтогаза" — 7,96 гривен (вместе с НДС).

Холодная вода и электроэнергия должны вырасти как минимум на 50%. То есть один киловатт должен стоить более 5 гривен. В то время как сейчас действует единый тариф на уровне 2,64 гривны за кВт⋅час.

Тепловая энергия и горячая вода должны увеличиться в стоимости на 70-80% в зависимости от методики производства.

Такие тарифы экономически целесообразны по мнению Татьяны Бойко, однако, какими они будут — решит Кабинет министров.

Что говорят в правительстве

В Кабмине заявляют, что до конца отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут повышаться. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний сезон останутся без изменений.

Кроме того, в стране до конца военного положения и еще шесть месяцев после действует запрет на повышение услуг централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения газа.

Однако на днях в эфире телемарафона министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в правительстве готовы выполнять посланные рекомендации США по повышению стоимости газа и электричества для украинцев. В связи с этим обираются выделить на субсидии больше — 50 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в "Нафтогазе Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

Также мы писали, когда на Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.