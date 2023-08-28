Ціни на газ — Нафтогаз назвав вартість палива на зиму

Голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов. Фото: gas.ua

У НАК "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.

Про те, що буде з цінами на ресурс, повідомив голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов під час ефіру телемарафону.

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За словами Чернишова, ціни на "блакитне паливо" змінюватися не будуть. Українці надалі купуватимуть паливо за ціною 7,96 гривні за кубічний метр, тепловиробники — за ціною 7,42 гривні.

"Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств — це 7,96. Тобто та, яка була минулого року", — наголосив посадовець.

Окрім того, залишається дія спеціальних умов постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго.

"Уряд прийняв відповідну постанову, якою продовжив дію ПСО. Таким чином газ по обсягу буде постачатися за ціною 7,42 тис. для підприємств ТКЕ", — пояснив він.

Закупівлі природного газу

Голова "Нафтогазу" розповів про обсяги палива у підземних газосховищах. Він запевняє, що їх абсолютно достатньо для того, що Україні не довелося звертатися до іноземних партнерів для імпорту. Також мають намір надалі збільшувати видобуток власного природного газу.

Цьогоріч мета щодо запасів ресурсу у підземних сховищах на початок опалювального сезону — 14,7 млрд кубічних метрів.

"За розрахунками, цього абсолютно достатньо, це передбачає різні сценарії, у тому числі додатковий об’єм вироблення і генерації електрики з використанням природнього газу. Цього об’єму буде достатньо, ми активно рухаємо в напрямку накопичення і вже фактично досягли цифри в 14 млрд кубометрів. Я запевняю, що мета буде виконана і перевиконана", — додав Олексій Чернишов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.