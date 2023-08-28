Цены на газ — Нафтогаз назвал стоимость топлива на зиму

Глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев. Фото: gas.ua

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

О том, что будет с ценами на ресурс, сообщил глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев во время эфира телемарафона.

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По словам Чернышева, цены на "голубое топливо" меняться не будут. Украинцы будут покупать топливо по цене 7,96 гривны за кубический метр, теплопроизводители — по цене 7,42 гривны.

"Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств — это 7,96. То есть та, которая была в прошлом году" , — подчеркнул чиновник.

Кроме того, остается действие специальных условий поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

"Правительство приняло соответствующее постановление, которым продолжило действие ПСО. Таким образом, газ по объему И будет поставляться по цене 7,42 тыс. для предприятий ТКЭ", — пояснил он.

Закупки природного газа

Глава "Нафтогаза" рассказал об объемах топлива в подземных газохранилищах. Он уверяет, что их абсолютно достаточно для того, что Украине не пришлось обращаться к иностранным партнерам за импортом. Также намерены в дальнейшем увеличивать добычу собственного газа.

В этом году цель запасов ресурса в подземных хранилищах на начало отопительного сезона — 14,7 млрд кубометров.

"По расчетам, этого абсолютно достаточно, это предполагает разные сценарии, в том числе дополнительный объем выработки и генерации электричества с использованием природного газа. Этого объема будет достаточно, мы активно двигаемся в направлении накопления и уже фактически достигли цифры в 14 млрд кубометров. Я уверяю, что цель будет выполнена и перевыполнена", — добавил Алексей Чернышев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.