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Киевляне потеряли 300 млн грн из-за завышенных тарифов на коммунальные услуги

1 ноября 2023 12:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Киевляне потеряли 300 млн грн из-за завышенных тарифов на коммунальные услуги
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Примерно 300 млн гривен были фактически украдены из карманов киевлян за 2022 год. Это случилось из-за завышения коммунальщиками потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Об этом сообщает Закон и Бизнес.

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Газета сделала такие выводы из результатов экспертиз Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, фигурирующих в одном из судебных дел.

"По оценкам экспертов рынка, которые проанализировали выводы КНИИСЭ, оператором теплосетей в тарифы на транспортировку тепловой энергии включена практически в 10 раз большая сумма, чем фактические потери при передаче тепла по трубопроводам. Эти, повышенные в 2020 году почти в четыре раза, тарифы были утверждены распоряжениями КГГА от 23.04.2020 №636 (в дальнейшем тарифы на транспортировку выросли еще почти вдвое)", — сообщается в публикации.

Издание пишет, что в то же время власти Киева требуют от правительства компенсации разницы в тарифах, подчеркивая, что долг перед столицей составляет 6,8 млрд гривен.

"Следовательно, либо в КГГА не знают о том, как сформированы тарифы, в частности, на транспортировку тепловой энергии, либо покрывают тех, кто сидит на "золотой" трубе теплоснабжения", — добавили в статье.

В КГГА не обращают такое же внимание на составляющие, которые за три года обусловили рост тарифов Киевтеплоэнерго на транспортировку теплоэнергии более чем в 8 раз — с 90 грн/Гкал в 2019 году до 668 грн/Гкал в 2022 году.

"Возможно, речь идет уже не о сотнях миллионов, а миллиардах гривен, переплаченных за коммунальные услуги за отопление", — пишут журналисты.

Сейчас принимаются меры по возбуждению уголовного производства с целью возврата переплаченных средств и наказания должностных лиц Киевтеплоэнерго и чиновников из КГГА.

Напомним, тарифы на электричество и газ поразят украинцев в ноябре. В Европе цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) за 1 тыс куб. м. достигают 557,6 доллара, что больше за последний месяц более чем на 50%. В то время как в Украине сохраняются стабильные цены на газ и электроэнергию для населения.

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