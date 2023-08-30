Банки передають дані про українців у податкову — як не втратити гроші

Банківська картка. Фото: Новини. LIVE

Українські банки влітку зобов'язали передавати інформацію про клієнтів у Податкову службу України. Експерти пояснили, в яких випадках податківці можуть отримати дані.

Такі деталі розповіли адвокат Ростислав Кравець та економічний експерт Олександр Охріменко.

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Фінансові установи можуть передавати дані про рахунки своїх клієнтів на основі відповідних запитів. Найбільше їх надходить від судових виконавців. Тоді як самі банки самостійно не мають права передавати — сама фінустанова зацікавлена у банківській таємниці. Водночас, за вимогою запиту з офіційних органів банки мають виконувати норми закону "Про банки та банківську діяльність".

Це означає, якщо у податківців не виникло підозр щодо громадянина у приховуванні доходу та мінімізації податкових платежів, запитів надсилати не будуть. Юрист зауважує, що якби робили такі запити на всіх платників податків, то це вдарило б по репутації фінустанов і паралізувало б їхню роботу.

Тобто питання розкриття банківської таємниці не поширюється на більшість українців, які одержують якусь частину заробітної плати на рахунок, а якусь самостійно поповнюють власними коштами з "конверта". Податкова ними не цікавиться, переконує адвокат. 100-відсоткову гарантію захисту може дати тільки легальний дохід.

Проте ризики зростають, якщо клієнти банку стали фігурантами розслідування про шахрайство чи нелегальне відмивання грошей, і при цьому подали документи на оформлення держдопомоги.

Водночас, ризик натрапити на фінансовий моніторинг банку зростає у клієнтів, які роблять великі грошові перекази чи отримують великі суми на свої рахунки.

"В Україні є одна маленька проблема. Банківська система працює виключно по-білому і існує фінмоніторинг, який вимагає, щоб банки обслуговували тільки чесних людей, які сплачують податки, не шахраюють, не обманюють. Але українці хочуть красти та обманювати, і щоб банки не блокували рахунки. Так неможливо", — наголосив Олександр Охріменко.

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Нагадаємо, в Україні у банках можуть подорожчати кредити. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту №9656 про тимчасове оподаткування великих прибутків фінустанов.

Також ми писали, що в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.