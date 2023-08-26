ПриватБанк попередив про списання подвійної комісії — як уникнути

Картка ПриватБанку. Фото: google.com

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому в деяких випадках двічі списується комісія з карток клієнтів. Представники банку дали поради, що треба робити.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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На подвійне списання комісії почали скаржитися клієнти банку. На порталі описали ситуацію, яка сталась під час оплати банківською карткою. Виявилося, що комісія була знята двічі, хоч під час оформлення картки "Універсальна" у ПриватБанку запевняють, що оплата товарів та послуг через банківські термінали відбувається без комісії.

Клієнтка попросила пояснити представників банку, чому під час сплати товару на Новій Пошті, окрім ціни доставки та комісії у 417 грн за переказ платежу, було додатково списано 101 грн комісії.

"Замість оплати товару, банк провів цю операцію як переказ грошей на картку та списав комісію як з переказу на картку. Тобто комісію за переказ грошей з мене списали і пошта, і банк", — йдеться у скарзі.

Більше того, під час переказів на карту через Приват24 комісію показують перед здійсненням платежу. Тоді як про це клієнтка дізналася випадково через два дні після операції — на картці була незначна сума і виявилось, що кошти зникли.

Пояснення від ПриватБанку

Представники ПриватБанку заявили, що причина — у налаштуваннях терміналів. Виявляється, Нова Пошта в POS-терміналах іншого банку запровадила новий тип платежу, який не належить до торговельного еквайрингу, а є переказом грошей між картками фізосіб. Тому відбувається фінансова операція зняття готівки та переведення на банківську картку відправника посилки.

У банку порадили дізнаватися у касирів під час кожної оплати, як налаштований термінал. Тобто, коли комісія під час оплати є, а коли — ні.

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.