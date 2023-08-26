Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow ПриватБанк може двічі списувати комісію з карток клієнтів: як діяти arrow

ПриватБанк може двічі списувати комісію з карток клієнтів: як діяти

26 серпня 2023 13:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк попередив про списання подвійної комісії — як уникнути
Картка ПриватБанку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому в деяких випадках двічі списується комісія з карток клієнтів. Представники банку дали поради, що треба робити.

Про це йдеться на порталі Minfin.

Читайте також:

"Подвійна" комісія у ПриватБанку

На подвійне списання комісії почали скаржитися клієнти банку. На порталі описали ситуацію, яка сталась під час оплати банківською карткою. Виявилося, що комісія була знята двічі, хоч під час оформлення картки "Універсальна" у ПриватБанку запевняють, що оплата товарів та послуг через банківські термінали відбувається без комісії.

Клієнтка попросила пояснити представників банку, чому під час сплати товару на Новій Пошті, окрім ціни доставки та комісії у 417 грн за переказ платежу, було додатково списано 101 грн комісії.

"Замість оплати товару, банк провів цю операцію як переказ грошей на картку та списав комісію як з переказу на картку. Тобто комісію за переказ грошей з мене списали і пошта, і банк", — йдеться у скарзі.

Більше того, під час переказів на карту через Приват24 комісію показують перед здійсненням платежу. Тоді як про це клієнтка дізналася випадково через два дні після операції — на картці була незначна сума і виявилось, що кошти зникли.

Пояснення від ПриватБанку

Представники ПриватБанку заявили, що причина — у налаштуваннях терміналів. Виявляється, Нова Пошта в POS-терміналах іншого банку запровадила новий тип платежу, який не належить до торговельного еквайрингу, а є переказом грошей між картками фізосіб. Тому відбувається фінансова операція зняття готівки та переведення на банківську картку відправника посилки.

У банку порадили дізнаватися у касирів під час кожної оплати, як налаштований термінал. Тобто, коли комісія під час оплати є, а коли — ні.

 

ПриватБанк
Джерело: Minfin

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз