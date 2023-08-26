ПриватБанк предупредил о списании двойной комиссии — как избежать

Карта ПриватБанка. Фото: google.com

В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему в некоторых случаях дважды списывается комиссия с карт клиентов. Представители банка дали советы, что нужно делать.

Об этом говорится на портале Minfin.

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"Двойная" комиссия в ПриватБанке

На двойное списание комиссии стали жаловаться клиенты банка. На портале описали ситуацию, которая произошла при оплате банковской картой. Оказалось, что комиссия была снята дважды, хотя при оформлении карты "Универсальная" в ПриватБанке утверждают, что оплата товаров и услуг через банковские терминалы производится без комиссии.

Клиентка попросила объяснить представителей банка, почему при оплате товара на Новой Почте, кроме цены доставки и комиссии в 417 грн за перевод платежа, было дополнительно списано 101 грн комиссии.

"Вместо оплаты товара, банк провел эту операцию как перевод денег на карту и списал комиссию как по переводу на карту. То есть комиссию за перевод денег с меня списали и почта, и банк", — говорится в жалобе.

Более того, при переводе на карту через Приват24 комиссию показывают перед осуществлением платежа. В то время как об этом клиентка узнала случайно через два дня после операции — на карточке была незначительная сумма и оказалось, что эти средства исчезли.

Объяснение от ПриватБанка

Представители ПриватБанка заявили, что причина — в настройках терминалов. Оказывается, Новая Почта в POS-терминалах другого банка ввела новый тип платежа, который не относится к торговому эквайрингу, а является переводом денег между картами физлиц. Поэтому происходит финансовая операция снятия наличных и перевод на банковскую карточку отправителя посылки.

В банке посоветовали узнавать у кассиров во время каждой оплаты, как настроен терминал. То есть, когда комиссия при оплате есть, а когда — нет.

Источник: Minfin

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Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.

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