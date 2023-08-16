ПриватБанк полегшить життя бізнесу — запрацювала важлива послуга

Смартфон та банківська картка. Фото: Unplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.

Про це інформує пресцентр банку.

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Перевірка ділової репутації

За інформацією пресслужби, бізнесмени зможуть здійснити перевірку ділової репутації компаній та фізосіб-підприємців у "Приват24 для бізнесу".

Для цього у мобільному застосунку треба:

перейти в меню "Послуги";

обрати "Досьє ділової репутації";

ввести ЄДРПОУ чи ІПН контрагента;

натиснути пункт "Шукати".

На порталі механізм аналогічний. У каталозі послуг необхідно:

в пошуку знайти "Досьє ділової репутації";

натиснути пункт "Підключити";

обрати розділ "Відкрити";

ввести ЄДРПОУ або ІПН;

обрати "Шукати".

Яку інформацію можна довідатись про бізнес-партнерів

Для клієнтів стануть доступні такі відомості про компанію, яка цікавить:

актуальна реєстраційна інформація;

кредитна історія на базі Українського бюро кредитних історій;

відомості про обтяження рухомого майна;

можливі заборони на участь у тендерах;

податкова інформація;

відомості про судові справи й провадження.

Таким чином, у режимі реального часу бізнесмени зможуть моніторити зміни ділової репутації за власними компаніями, а також контрагентами.

Для активізації моніторингу у "Досьє ділової репутації" необхідно:

натиснути "Налаштування моніторингу";

обрати пункт "Підключити";

натиснути "Додати компанію";

ввести ЄДРПОУ або ІПН;

обрати "Додати".

Примітно те, що компанії та перших трьох контрагентів дозволено моніторити безкоштовно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінансова установа "ПриватБанк" проводить чергову акцію із розіграшу призів до 50 тисяч гривень. Долучитися до неї можуть усі клієнти банку.

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