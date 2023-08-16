ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу — заработала важная услуга

Смартфон и банковская карта. Фото: Unplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.

Об этом информирует пресс-центр банка.

Читайте также:

Проверка деловой репутации

По информации пресс-службы, бизнесмены смогут осуществить проверку деловой репутации компаний и физлиц-предпринимателей в "Приват24 для бизнеса".

Для этого в мобильном приложении нужно:

перейти в меню "Услуги";

выбрать "Досье деловой репутации";

ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента;

нажать пункт "Искать".

На портале механизм аналогичен. В каталоге услуг необходимо:

в поиске найти "Досье деловой репутации";

нажать пункт "Подключить";

выбрать раздел "Открыть";

ввести ЕГРПОУ или ИНН;

выбрать "Искать".

Какую информацию можно узнать о бизнес-партнерах

Для клиентов станут доступны следующие сведения об интересующей компании:

актуальная регистрационная информация;

кредитная история на основе Украинского бюро кредитных историй;

сведения об обременении движимого имущества;

возможные запреты на участие в тендерах;

налоговая информация;

сведения о судебных делах и производствах.

Таким образом, в режиме реального времени бизнесмены смогут мониторить изменение деловой репутации за собственными компаниями, а также контрагентами.

Для активизации мониторинга в "Досье деловой репутации" необходимо:

нажать "Настройка мониторинга";

выбрать пункт "Подключить";

нажать "Добавить компанию";

ввести ЕГРПОУ или ИНН;

выбрать "Добавить".

Примечательно, что компании и первых трех контрагентов разрешено мониторить бесплатно.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.

Также мы писали, что раньше ПриватБанк запустил актуальное обновление. Предложили новый розовый дизайн, учитывая популярность киноленты Barbie.