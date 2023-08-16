Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу: заработал новый сервис arrow

ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу: заработал новый сервис

16 августа 2023 12:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу — заработала важная услуга
Смартфон и банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.

Об этом информирует пресс-центр банка.

Читайте также:

Проверка деловой репутации

По информации пресс-службы, бизнесмены смогут осуществить проверку деловой репутации компаний и физлиц-предпринимателей в "Приват24 для бизнеса".

Для этого в мобильном приложении нужно:

  • перейти в меню "Услуги";
  • выбрать "Досье деловой репутации";
  • ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента;
  • нажать пункт "Искать".

На портале механизм аналогичен. В каталоге услуг необходимо:

  • в поиске найти "Досье деловой репутации";
  • нажать пункт "Подключить";
  • выбрать раздел "Открыть";
  • ввести ЕГРПОУ или ИНН;
  • выбрать "Искать".

Какую информацию можно узнать о бизнес-партнерах

Для клиентов станут доступны следующие сведения об интересующей компании:

  • актуальная регистрационная информация;
  • кредитная история на основе Украинского бюро кредитных историй;
  • сведения об обременении движимого имущества;
  • возможные запреты на участие в тендерах;
  • налоговая информация;
  • сведения о судебных делах и производствах.

Таким образом, в режиме реального времени бизнесмены смогут мониторить изменение деловой репутации за собственными компаниями, а также контрагентами.

Для активизации мониторинга в "Досье деловой репутации" необходимо:

  • нажать "Настройка мониторинга";
  • выбрать пункт "Подключить";
  • нажать "Добавить компанию";
  • ввести ЕГРПОУ или ИНН;
  • выбрать "Добавить".

Примечательно, что компании и первых трех контрагентов разрешено мониторить бесплатно.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.

Также мы писали, что раньше ПриватБанк запустил актуальное обновление. Предложили новый розовый дизайн, учитывая популярность киноленты Barbie.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз