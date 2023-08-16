ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу — заработала важная услуга

ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу: заработал новый сервис
Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.
Об этом информирует пресс-центр банка.
Проверка деловой репутации
По информации пресс-службы, бизнесмены смогут осуществить проверку деловой репутации компаний и физлиц-предпринимателей в "Приват24 для бизнеса".
Для этого в мобильном приложении нужно:
- перейти в меню "Услуги";
- выбрать "Досье деловой репутации";
- ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента;
- нажать пункт "Искать".
На портале механизм аналогичен. В каталоге услуг необходимо:
- в поиске найти "Досье деловой репутации";
- нажать пункт "Подключить";
- выбрать раздел "Открыть";
- ввести ЕГРПОУ или ИНН;
- выбрать "Искать".
Какую информацию можно узнать о бизнес-партнерах
Для клиентов станут доступны следующие сведения об интересующей компании:
- актуальная регистрационная информация;
- кредитная история на основе Украинского бюро кредитных историй;
- сведения об обременении движимого имущества;
- возможные запреты на участие в тендерах;
- налоговая информация;
- сведения о судебных делах и производствах.
Таким образом, в режиме реального времени бизнесмены смогут мониторить изменение деловой репутации за собственными компаниями, а также контрагентами.
Для активизации мониторинга в "Досье деловой репутации" необходимо:
- нажать "Настройка мониторинга";
- выбрать пункт "Подключить";
- нажать "Добавить компанию";
- ввести ЕГРПОУ или ИНН;
- выбрать "Добавить".
Примечательно, что компании и первых трех контрагентов разрешено мониторить бесплатно.
Что еще стоит знать
Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.
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