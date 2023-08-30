Банки передают данные об украинцах в налоговую — как не потерять деньги

Банковская карта. Фото: Новини. LIVE

Украинские банки летом обязали передавать информацию о клиентах в Налоговую службу Украины. Эксперты объяснили, в каких случаях налоговики могут получить данные.

Такие детали рассказали адвокат Ростислав Кравец и экономический эксперт Александр Охрименко.

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Финансовые учреждения могут передавать данные о счетах клиентов на основе соответствующих запросов. Больше всего их поступает от судебных исполнителей. В то время как сами банки самостоятельно не имеют права их передавать — само финучреждение заинтересовано в банковской тайне. В то же время, по требованию запроса из официальных органов, банки должны выполнять нормы закона "О банках и банковской деятельности".

Это значит, если у налоговиков не возникло подозрений по поводу гражданина в сокрытии дохода и минимизации налоговых платежей, запросы направлять не будут. Юрист отмечает, что если бы делали такие запросы на всех налогоплательщиков, это ударило бы по репутации финучреждений и парализовало бы их работу.

То есть вопрос раскрытия банковской тайны не распространяется на большинство украинцев, которые получают какую-то часть заработанной платы на счет, а какую-то самостоятельно пополняют собственными средствами из "конверта". Налоговая ими не интересуется, убеждает адвокат. 100-процентная гарантию защиты может дать только легальный доход.

Однако риски растут, если клиенты банка стали фигурантами расследования мошенничества или нелегального отмывания денег, и при этом подали документы на оформление госпомощи.

В то же время риск наткнуться на финансовый мониторинг банка растет у клиентов, которые делают большие денежные переводы или получают большие суммы на свои счета.

"В Украине есть одна маленькая проблема. Банковская система работает исключительно по-белому и существует финмониторинг, который требует, чтобы банки обслуживали только честных людей, уплачивающих налоги, не жульничают, не обманывают. Но украинцы хотят воровать и обманывать, и чтобы банки не блокировали счета. Так невозможно", — подчеркнул Александр Охрименко.

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Напомним, в Украине в банках могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.

Также мы писали, что в Украине из-за задолженности по жилищно-коммунальным услугам банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.