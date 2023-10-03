Рецепт котлет без муки — відео

Простий рецепт соковитих котлет по-домашньому
Рецепт таких котлет зможе повторити кожен, оскільки він дуже простий. Вони виходять дуже соковитими, підійдуть до пюре чи іншого гарніру.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!
Вам знадобиться:
- фарш (свиний та яловичий 50/50) 850 гр;
- цибулина (велика) 1 шт;
- 3 великих зубчика часнику;
- 200 гр хліба (не розмоченого);
- 2 ч.л приправи до фаршу;
- 3 яйця;
- 2 ч.л солі (на смак);
- 2 ч.л грецького або домашнього йогурту;
- суміш перців;
- 50 гр води;
- панірувальні сухарі для обвалювання.
Спосіб приготування
Для початку потрібно подрібнити цибулю та три зубчики часника. Це зручно зробити за допомогою блендеру, також потрібно додати трохи води. За бажанням цибулю та часник можна натерти на тертці.
У підготовленій ємності змішуємо цибулю та 850 грамів фаршу. Все ретельно перемішати.
В теплій води потрібно розмочити 200 грамів хліба, відтиснути зайву вологу та додати до фаршу. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо сіль та спеції за смаком. Також додаємо дві чайні ложки грецького або домашнього йогурту. Це допоможе пом'якшити смак фаршу, тож котлети будуть мати надзвичайно ніжний смак.
Тепер додаємо три курячі яйця. Все також ретельно перемішати.
Починаємо формувати котлети та обвалюємо в панірувальних сухарях.
Також частину таких котлет можна заморозити в морозильній камері та смажити свіжі за необхідністю.
Починаємо смажити котлети на розігрітій пательні з обох сторін до готовності.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі – і діти, і дорослі.