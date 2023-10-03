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Простий рецепт соковитих котлет по-домашньому

3 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт котлет без муки — відео
Котлети по-домашньому. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт таких котлет зможе повторити кожен, оскільки він дуже простий. Вони виходять дуже соковитими, підійдуть до пюре чи іншого гарніру. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

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Вам знадобиться: 

  • фарш (свиний та яловичий 50/50) 850 гр;
  • цибулина (велика) 1 шт;
  • 3 великих зубчика часнику;
  • 200 гр хліба (не розмоченого);
  • 2 ч.л приправи до фаршу;
  • 3 яйця;
  • 2 ч.л солі (на смак);
  • 2 ч.л грецького або домашнього йогурту;
  • суміш перців;
  • 50 гр води;
  • панірувальні сухарі для обвалювання.

Спосіб приготування 

Для початку потрібно подрібнити цибулю та три зубчики часника. Це зручно зробити за допомогою блендеру, також потрібно додати трохи води. За бажанням цибулю та часник можна натерти на тертці. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @icandoit411

У підготовленій ємності змішуємо цибулю та 850 грамів фаршу. Все ретельно перемішати. 

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Цибуля та фарш. Фото: YouTube @icandoit411

В теплій води потрібно розмочити 200 грамів хліба, відтиснути зайву вологу та додати до фаршу. Все ретельно перемішати. 

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Фарш та хліб. Фото: YouTube @icandoit411

Потім додаємо сіль та спеції за смаком. Також додаємо дві чайні ложки грецького або домашнього йогурту. Це допоможе пом'якшити смак фаршу, тож котлети будуть мати надзвичайно ніжний смак. 

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Домашній йогурт. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер додаємо три курячі яйця. Все також ретельно перемішати. 

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @icandoit411

Починаємо формувати котлети та обвалюємо в панірувальних сухарях.

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Приготування котлет. Фото: YouTube @icandoit411

Також частину таких котлет можна заморозити в морозильній камері та смажити свіжі за необхідністю. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @icandoit411

Починаємо смажити котлети на розігрітій пательні з обох сторін до готовності. 

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Соковита котлета. Фото: YouTube @icandoit411

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі – і діти, і дорослі.

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