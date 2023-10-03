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Простой рецепт сочных котлет по-домашнему

3 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт котлет без муки — видео
Котлеты по-домашнему. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт таких котлет сможет повторить каждый, потому что он очень прост. Они получаются очень сочными, подойдут к пюре или другому гарниру.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

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Вам понадобится:

  • фарш (свиной и говяжий 50/50) 850 гр;
  • луковица (большая) 1 шт;
  • 3 больших зубчика чеснока;
  • 200 гр хлеба (не размоченного);
  • 2 ч.л приправы к фаршу;
  • 3 яйца;
  • 2 ч.л соли (по вкусу);
  • 2 ч.л греческого или домашнего йогурта;
  • смесь перцев;
  • 50 гр воды;
  • панировочные сухари для обрушения.

Способ приготовления

Для начала нужно измельчить лук и три зубчика чеснока. Это удобно сделать с помощью блендера, также нужно добавить немного воды. По желанию лук и чеснок можно натереть на терке.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @icandoit411

В подготовленной емкости смешиваем лук и 850 г фарша. Все тщательно перемешать.

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Лук и фарш. Фото: YouTube @icandoit411

В теплой воде нужно размочить 200 граммов хлеба, отжать лишнюю влагу и добавить в фарш. Все тщательно перемешать.

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Фарш и хлеб. Фото: YouTube @icandoit411

Затем добавляем соль и специи по вкусу. Также добавляем две чайные ложки греческого или домашнего йогурта. Это поможет смягчить вкус фарша, поэтому котлеты будут иметь очень нежный вкус.

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Домашний йогурт. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь добавляем три куриных яйца. Всё также тщательно перемешать.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @icandoit411

Начинаем формировать котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @icandoit411

Также часть котлет можно заморозить в морозильной камере и жарить свежие по необходимости.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @icandoit411

Начинаем жарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

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Сочная котлета. Фото: YouTube @icandoit411

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.

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