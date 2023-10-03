Рецепт котлет без муки — видео

Простой рецепт сочных котлет по-домашнему
Рецепт таких котлет сможет повторить каждый, потому что он очень прост. Они получаются очень сочными, подойдут к пюре или другому гарниру.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!
Вам понадобится:
- фарш (свиной и говяжий 50/50) 850 гр;
- луковица (большая) 1 шт;
- 3 больших зубчика чеснока;
- 200 гр хлеба (не размоченного);
- 2 ч.л приправы к фаршу;
- 3 яйца;
- 2 ч.л соли (по вкусу);
- 2 ч.л греческого или домашнего йогурта;
- смесь перцев;
- 50 гр воды;
- панировочные сухари для обрушения.
Способ приготовления
Для начала нужно измельчить лук и три зубчика чеснока. Это удобно сделать с помощью блендера, также нужно добавить немного воды. По желанию лук и чеснок можно натереть на терке.
В подготовленной емкости смешиваем лук и 850 г фарша. Все тщательно перемешать.
В теплой воде нужно размочить 200 граммов хлеба, отжать лишнюю влагу и добавить в фарш. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем соль и специи по вкусу. Также добавляем две чайные ложки греческого или домашнего йогурта. Это поможет смягчить вкус фарша, поэтому котлеты будут иметь очень нежный вкус.
Теперь добавляем три куриных яйца. Всё также тщательно перемешать.
Начинаем формировать котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.
Также часть котлет можно заморозить в морозильной камере и жарить свежие по необходимости.
Начинаем жарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.