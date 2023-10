Рецепт котлет без муки — видео

Котлеты по-домашнему. Фото: google

Рецепт таких котлет сможет повторить каждый, потому что он очень прост. Они получаются очень сочными, подойдут к пюре или другому гарниру.

Рецепт

Вам понадобится:

фарш (свиной и говяжий 50/50) 850 гр;

луковица (большая) 1 шт;

3 больших зубчика чеснока;

200 гр хлеба (не размоченного);

2 ч.л приправы к фаршу;

3 яйца;

2 ч.л соли (по вкусу);

2 ч.л греческого или домашнего йогурта;

смесь перцев;

50 гр воды;

панировочные сухари для обрушения.

Способ приготовления

Для начала нужно измельчить лук и три зубчика чеснока. Это удобно сделать с помощью блендера, также нужно добавить немного воды. По желанию лук и чеснок можно натереть на терке.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @icandoit411

В подготовленной емкости смешиваем лук и 850 г фарша. Все тщательно перемешать.

Лук и фарш. Фото: YouTube @icandoit411

В теплой воде нужно размочить 200 граммов хлеба, отжать лишнюю влагу и добавить в фарш. Все тщательно перемешать.

Фарш и хлеб. Фото: YouTube @icandoit411

Затем добавляем соль и специи по вкусу. Также добавляем две чайные ложки греческого или домашнего йогурта. Это поможет смягчить вкус фарша, поэтому котлеты будут иметь очень нежный вкус.

Домашний йогурт. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь добавляем три куриных яйца. Всё также тщательно перемешать.

Фарш и специи. Фото: YouTube @icandoit411

Начинаем формировать котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @icandoit411

Также часть котлет можно заморозить в морозильной камере и жарить свежие по необходимости.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @icandoit411

Начинаем жарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

Сочная котлета. Фото: YouTube @icandoit411

