Прогноз погоди на завтра — якою буде погода 26 квітня

У суботу, 26 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В деяких регіонах можливі грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 26 квітня

Вночі дощі з короткочасними перервами пройдуть на заході, півночі та в Черкаській області, а вдень такі опади охоплять південні, східні регіони, Дніпропетровську, Полтавську та Сумську області, а також Карпати. В окремих районах півдня та південного сходу можливі грози.

Вітер буде переважно північним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +5...+10 °С, а вдень очікується +11...+16 °С, при цьому на півдні та сході температура підніметься до +19...+24 °С.

У Карпатах вночі буде холодно — -1...+4 °С, а вдень температура підніметься до +6...+11 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше ми повідомляли, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.

А синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.