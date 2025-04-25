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Температура різко впаде — якою буде погода в Україні завтра

25 квітня 2025 17:41
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра — якою буде погода 26 квітня
Дощі та похолодання в Україні. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 26 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В деяких регіонах можливі грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 26 квітня

Вночі дощі з короткочасними перервами пройдуть на заході, півночі та в Черкаській області, а вдень такі опади охоплять південні, східні регіони, Дніпропетровську, Полтавську та Сумську області, а також Карпати. В окремих районах півдня та південного сходу можливі грози.

Вітер буде переважно північним, зі швидкістю 7-12 м/с. 

Температура вночі коливатиметься у проміжку +5...+10 °С, а вдень очікується +11...+16 °С, при цьому на півдні та сході температура підніметься до +19...+24 °С. 

У Карпатах вночі буде холодно — -1...+4 °С, а вдень температура підніметься до +6...+11 °С.

Температура різко впаде — якою буде погода в Україні завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше ми повідомляли, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.

А синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.

 

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